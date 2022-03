Terrible accusation contre Nasser Al-Khelaïfi, le Real collabore avec l’UEFA

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nasser Al-Khelaïfi a littéralement pété un plomb après l'élimination du Paris SG au Real Madrid.

Président indiscutable du Paris SG, Nasser Al-Khelaïfi gère le club de la capitale en mode « soft power », avec la volonté de faire le moins de vague possible tout en étant surpuissant en France comme en Europe. Mais la Ligue des Champions a cela de spéciale qu’elle fait perdre la tête à n’importe qui. Les retournements de situation se multiplient, et ils sont souvent en défaveur du PSG depuis l’arrivée de QSI. Après Barcelone ou Manchester United, c’est le Real Madrid qui a terrassé les Parisiens à Santiago Bernabeu ce mercredi soir. Le point de départ de cette déroute a été l’erreur de Gianluigi Donnarumma, avec une possible faute de Karim Benzema au départ de l’action sur le gardien italien. Le fait qu’elle n’ait pas été sifflée a mis tout l’état major du PSG sur les nerfs. Leonardo et Mauricio Pochettino se sont plaints de l’arbitrage devant les médias, mais Nasser Al-Khelaïfi est allé beaucoup plus loin à l’issue de la rencontre.

Marca révèle que l’UEFA va commencer à se pencher dès ce jeudi sur le comportement du président du PSG, qui est descendu aux abords du vestiaire des arbitres après la rencontre, et a voulu en découdre avec eux, avec même des menaces de mort selon la presse espagnole, même si elle n'a pas été dirigée directement sur un officiel. « Après le match, le président du PSG et le directeur sportif ont fait preuve d’un comportement agressif et ont tenté d’entrer dans le vestiaire des arbitres. Ils ont bloqué la porte et le président a brisé un drapeau de l’arbitre assistant en s’énervant », a ainsi écrit Danny Makkelie, l’arbitre de cette rencontre.

Leonardo voulait effacer les images

Des propos confirmés par les médias présents sur place, et même par le Real Madrid, qui tournait des images pour un documentaire sur les coulisses du club merengue, et a pu capter les scènes d’énervement. Le club merengue a sans problème fait parvenir ces images à l’UEFA pour alourdir le dossier, et provoquer forcément des sanctions lourdes à l’encontre de Nasser Al-Khelaïfi. Selon l’agence de presse EFE, l’AFP espagnole, le président du PSG est descendu en furie dans le couloir menant aux vestiaires des arbitres, et il aurait même menacé de mort un employé du Real Madrid. Leonardo de son côté, s’en serait pris à celui qui filmait la scène, le menaçant de représailles s’il diffusait cette vidéo, et exigeant d’effacer ces moments, ce qu’il n’a pas pu obtenir malgré une échauffourée qui a envoyé pas mal de matériel comme des téléphones et des appareils photos au sol. C'est finalement le service d'ordre parisien qui a permis de remettre un peu de calme dans cette folle soirée.