Surprise au PSG, Luis Campos boucle un défenseur à 20 ME ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'en est pas à une surprise près au mercato et un nouveau défenseur est apparemment tout trouvé ! La presse brésilienne parle d'un accord proche avec Lucas Beraldo.

Paris connait son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et compte bien se renforcer avant ce grand rendez-vous face à la Real Sociedad. Le PSG veut notamment un milieu de terrain mais aussi un nouveau défenseur latéral. Le retour de Nuno Mendes n'est pas encore garanti et Lucas Hernandez est bien seul pour faire le travail. Selon les informations de Marcelo Baseggio, le club de la capitale va créer la surprise en bouclant très certainement la venue de Lucas Beraldo. Le joueur brésilien est âgé de 20 ans et évolue à Sao Paulo. Il est considéré comme l'un des plus gros cracks de sa génération.

Lucas Beraldo, la surprise du chef ?

INFORMAÇÃO: PSG formaliza proposta por Lucas Beraldo. Transferência deve acontecer por 20 milhões de euros no total. São Paulo tem 60% dos direitos do jogador. Negócio pode ser fechado até o Natal e salvaria o ano do clube financeiramente. — Marcelo Baseggio (@celobaseggio) December 18, 2023

Sur son compte X, le journaliste fait part d'un accord proche des 20 millions d'euros avec une offre à prendre ou à laisser du PSG, sachant que Beraldo a prolongé la semaine passée avec Sao Paulo. « Le PSG officialise sa proposition pour Lucas Beraldo. Le transfert devrait s'effectuer pour un montant total de 20 millions d'euros. São Paulo détient 60% des droits du joueur. L'accord peut être conclu d'ici Noël et permettrait au club de sauver financièrement l'année », indique notamment Marcelo Baseggio, qui n'a pas manqué de surprendre les fans du PSG. On devrait rapidement en savoir plus sur ce dossier chaud du mercato mené en sous-marin par Luis Campos.