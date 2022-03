PSG : Neymar fuit les sifflets et se cache à Barcelone

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

À l’instar de Lionel Messi et des autres joueurs du PSG, hormis Kylian Mbappé, Neymar a été hué par le Parc des Princes dimanche après-midi.

Ce n’est pas la victoire anodine du Paris Saint-Germain face aux Girondins de Bordeaux qui aura marqué le dimanche après-midi des joueurs de Mauricio Pochettino, mais bien les sifflets impitoyables du public parisien à l’encontre des stars du PSG. Hormis l’irréprochable Kylian Mbappé, personne n’y a échappé et surtout pas le duo Messi-Neymar. Dès l’annonce des compositions des équipes puis à chaque fois qu’ils touchaient le ballon, les anciens attaquants du FC Barcelone ont subi les huées et les sifflets des supporters du Paris Saint-Germain. Buteur face au club aquitain dimanche après-midi, Neymar a donc vécu une sale après-midi, mais après la victoire de son équipe, le Brésilien n’en a pas rajouté des tonnes sur les réseaux sociaux.

Neymar prend son avion et quitte Paris pour Barcelone

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Il a néanmoins partagé un message publié par son ami et son ancien coéquipier du FC Barcelone, Luis Suarez. « Comme toujours le football sans mémoire. Toujours avec vous! Je vous aime très fort » a publié l’international uruguayen en légende d’une photo où Luis Suarez apparaissait aux côtés de Neymar et de Lionel Messi à l’époque de Barcelone. C’est justement en direction de la Catalogne que Neymar s’est envolé directement après la victoire du PSG face aux Girondins de Bordeaux selon les informations de plusieurs médias espagnols, dont la Cadena COPE. Le média dévoile que l’avion privé de Neymar a atterri en fin d’après-midi à l’aéroport El Prat de Barcelone. Tout comme Lionel Messi, Neymar se rend à Barcelone dès qu’il en a l’occasion pour retrouver une partie de sa famille ainsi que certains de ses amis proches. Une façon pour Neymar de prendre de l’air loin de Paris, où le public lui est plus hostile que jamais après le fiasco de l’élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions.