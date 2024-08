Stupeur au PSG, Vitinha vendu à la Juventus ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Nouveau coach de la Juventus Turin, Thiago Motta aimerait jouer un vilain tour à son ancien club puisque le club transalpin va envoyer dans les jours à venir une grosse offre au PSG pour recruter Vitinha.

Deux ans après son transfert en provenance du FC Porto pour 40 millions d’euros, Vitinha est devenu l’un des joueurs les plus importants du Paris Saint-Germain. Auteur de 9 buts et 5 passes décisives la saison dernière, l’international portugais de 24 ans a été le meilleur joueur du PSG de l’avis de la majorité des supporters. Homme de base de Luis Enrique, que ce soit en sentinelle ou en tant que milieu relayeur, Vitinha a disputé l’Euro dans la peau d’un titulaire aux yeux de Roberto Martinez. Il n’est donc pas si illogique de le voir dans le viseur de certains gros clubs européens lors de ce mercato, même si nom fait rarement le buzz dans cette rubrique ces derniers mois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vítor Ferreira (@vitinha)

A en croire les informations du média spécialisé JMania.it, la Juventus Turin a le béguin pour Vitinha et envisage sérieusement d’envoyer une offre colossale au Paris Saint-Germain pour tenter de rafler la mise. Le média italien est catégorique et écrit que le prix à payer sera très élevé, mais que la Juventus Turin est prête à consentir de gros efforts pour s’attacher les services d’un joueur totalement compatible avec la philosophie du nouveau coach Thiago Motta. La question est maintenant de savoir jusqu’à quel prix la Juve sera prête à monter et à partir de quelle somme le PSG pourrait vaciller.

Vitinha priorité de Thiago Motta à la Juve

Du côté de Luis Enrique, il est clair que Vitinha est défini comme un joueur intransférable et qu’un potentiel départ du milieu de terrain portugais rendrait fou de rage l’ancien coach de la Roja. Après avoir misé 51 ME sur Douglas Luiz, 20 ME sur Khephren Thuram et 12 ME sur Juan Cabal, la Juventus Turin déborde d’ambitions et se met donc à rêver d’un potentiel transfert de Vitinha. Un deal dont les supporters du PSG ne voudront pas entendre parler, eux qui se sont véritablement pris d’affection pour l’ancien joueur du FC Porto, au style si technique et à la mentalité absolument irréprochable. L’avenir du Paris SG semble devoir s’écrire avec Vitinha, reste maintenant à voir si la Juventus Turin arrivera à gâcher cette belle histoire.