Skriniar dans le flou, l’Inter joue avec les nerfs du PSG

En discussion avec l’Inter Milan pour le transfert de Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain ne parvient pas à trouver un accord. Mais rien n’est définitif si l’on en croit le directeur sportif italien Giuseppe Marotta, qui a envoyé un message au club de la capitale.

Le feuilleton Gianluca Scamacca l’a confirmé, Luis Campos ne dépensera pas sans compter pendant ce mercato estival. Le conseiller football du Paris Saint-Germain a estimé les exigences de Sassuolo trop élevées. Résultat, l’attaquant italien, qui avait pourtant donné sa préférence au champion de France, va filer à West Ham. Autant dire que l’on pourrait assister à un scénario similaire pour Milan Skriniar. En contact avec le club francilien depuis plusieurs semaines, l’Inter Milan réclame près de 70 millions d’euros pour son défenseur central.

West Ham are set to sign Gianluca Scamacca. Full agreement finally in place with Sassuolo. €36m plus €6m add ons, 10% sell on clause. 🚨⚒️ #WHUFC



Scamacca agreed personal terms, so deal off for Armando Broja as of now. pic.twitter.com/66Q3hnn1n6