Skriniar au PSG, Pavard a tout fait capoter

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans la dernière ligne droite du mercato, le PSG a tenté de recruter Milan Skriniar dès le mois de janvier.

Depuis plusieurs jours, le Paris Saint-Germain a obtenu l’accord de Milan Skriniar, qui va donc rejoindre le champion de France en titre, libre de tout contrat, l’été prochain. Dans la dernière ligne droite du mercato, Luis Campos a néanmoins tenté d’anticiper de six mois la venue de l’international slovaque au PSG. L’Inter Milan réclamait 20 millions d’euros pour lâcher Skriniar dès cet hiver et malgré d’intenses négociations, aucun accord n’a été trouvé avant la deadline du 31 janvier à 23 heures. Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur les coulisses du dossier Milan Skriniar et dévoile que l’argent n’a pas été le seul point d’achoppement entre le PSG et l’Inter Milan car selon le quotidien national, il était essentiel pour le club italien de trouver un remplaçant à Skriniar avant le départ de celui-ci pour le PSG.

Milan Skriniar au PSG, ce n'était pas si loin

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar)

Face à la volonté de Skriniar de rejoindre le Paris Saint-Germain, il semblerait que l’Inter Milan était prêt à faire un effort en baissant le prix de son capitaine à hauteur de 15 millions d’euros. Afin de compenser le départ du Slovaque, le club nerazzurri a ciblé Benjamin Pavard à la surprise générale. Également cité du côté du FC Barcelone durant cette dernière journée du mercato, le défenseur du Bayern Munich et de l’Equipe de France a ainsi fait l’objet d’une attaque de dernière minute de la part de l’Inter Milan. « L'offensive d'envergure menée pour le champion du monde Benjamin Pavard (Bayern Munich, 2024) n'a pas abouti. Skriniar devra donc passer cinq mois de plus à l'Inter - peut-être sous les sifflets - avant de rejoindre libre le club de la capitale » indique L’Equipe, pour qui le Bayern Munich et Benjamin Pavard ont donc -en partie- plombé la venue anticipée de Milan Skriniar au PSG dès le mercato hivernal. Un coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui n’est pas passé loin de réaliser un joli coup durant ce mois de janvier.