Skriniar au PSG, et si Milan était tombé dans le piège

Tandis que Milan Skriniar n'a toujours pas prolongé avec l'Inter, le défenseur est la cible d'une attaque brutale en Italie où un ancien joueur se demande pourquoi le club milanais envisage de lui offrir un salaire royal afin qu'il refuse le PSG.

Depuis l’été dernier, le nom de Milan Skriniar revient sans cesse du côté du Paris Saint-Germain, le club de la capitale ayant même, à priori, proposé 70 millions d’euros à l’Inter pour recruter son défenseur slovaque. Alors qu’il ne restait qu’un an de contrat à Skriniar, les dirigeants italiens avaient refusé la proposition venue de France, pensant pouvoir rapidement aboutir à un accord avec le joueur pour qu’il prolonge. Mais les semaines et les mois ont passé, et l’ancien joueur de la Sampdoria n’a rien signé, étant désormais libre de négocier en vue de la saison prochaine. Tandis que du côté de Milan on affiche une confiance de façade, on ne semble pas vouloir envisager un départ du défenseur central de 27 ans et on lui propose même d’augmenter son salaire, offrant à Skriniar de toucher 6,5 millions d’euros par saison afin qu’il prolonge. Pour Francesco Graziani, ancien attaquant international italien, tout cela est une gigantesque erreur.

Skriniar patron d'une défense en bois

Interrogé par Mediaset sur le dossier Milan Skriniar, Francesco Graziani n’a pas été tendre avec les responsables de l’Inter Milan dont il estime qu’ils font n’importe quoi dans ce dossier. « 6,5 millions d’euros pour Skriniar c’est trop ! L’Inter a encaissé 24 buts en Serie A cette saison, c’est trop, et il est le patron de cette défense qui prend trop de buts », s’est indigné l’ancien attaquant, qui estime que l’international slovaque est surcoté. Il est vrai que dans le Top 5 du classement d’Italie, l’Inter a la pire défense, et de loin, Naples n’ayant par exemple pris que 13 buts et la Juventus 7. Et pour Graziani, les efforts faits par les Nerazzurri ne servent en plus à rien, car le Paris Saint-Germain aura gain de cause. « Il ira très probablement au PSG, il va aller chercher 2 millions d’euros de plus, mais il risque de ne pas jouer. Je ne comprends pas ces gars-là », a confié un Francesco Graziani désabusé.