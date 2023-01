Skriniar arrive au PSG, Al-Khelaifi a secoué Campos

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG pourrait vivre une fin de mercato hivernal mouvementée. Le club de la capitale espère toujours la venue d'un joueur offensif et aurait changé son fusil d'épaule concernant Milan Skriniar.

Christophe Galtier souhaite toujours voir son effectif changer d'ici le 31 janvier prochain. Le coach du PSG est conscient de certaines lacunes de son collectif. L'idée est de remplacer numériquement Pablo Sarabia, parti du côté de Wolverhampton. Pas mal de pistes sont donc étudiées, comme Malcom (Zenith), Rayan Cherki (OL) ou encore Iker Muniain (Athletic Bilbao). Egalement, le PSG espère toujours l'arrivée de Milan Skriniar, qui ne prolongera pas son contrat avec l'Inter. Le Slovaque se serait déjà mis d'accord contractuellement avec le club de la capitale, même si un club anglais lui ferait une meilleure proposition. De quoi fait tilt chez Nasser Al-Khelaïfi, qui va apparemment prendre les choses en main.

Skriniar, une arrivée imminente au PSG ?

🚨 Nasser al-Khelaïfi souhaite faire venir Milan Skriniar DÈS CET HIVER.



Le président du PSG s'est emparé lui-même du dossier.



(@footmercato) pic.twitter.com/stVcV3vlkY — Actu Foot (@ActuFoot_) January 27, 2023

Selon les informations de Foot Mercato, le président du PSG a bien l'intention de boucler le dossier Skriniar cet hiver. Pour lâcher le défenseur central avant la fin de son contrat, le club lombard souhaite récupérer entre 15 et 20 millions d'euros, soit le budget francilien de ce mercato hivernal. Quid de l'arrivée d'un élément offensif, qui serait alors recruté sous la forme d'un prêt. En tout cas, le marché des transferts s'accélère au Paris Saint-Germain et la potentielle venue de Skriniar dès cet hiver changerait beaucoup de choses dans l'effectif francilien, alors que la concurrence est rude à tous les postes. Mais Nasser Al-Khelaïfi est plus déterminé que jamais à assoir son autorité sur le marché des transferts, alors que l'homme fort du PSG avait déjà tenté de récupérer Skriniar l'été dernier, sans succès... Les prochaines heures seront décisives dans ce dossier XXL pour les champions de France.