Skriniar arrive au PSG, adieu à l'Inter ce lundi !

Par Claude Dautel

Ce lundi soir, l'Inter reçoit Empoli à domicile en Serie A et pour de nombreux médias italiens, il s'agira là du dernier match de Milan Skriniar avec Milan, le défenseur étant attendu ensuite au PSG.

Ce lundi soir, dans le cadre de la 19e journée du championnat d’Italie, l’Inter reçoit Empoli au Stadio Giuseppe Meazza, et il se pourrait bien que pour Milan Skriniar il s’agisse là de sa dernière sortie officielle sous le maillot des Nerazzurri après près de six ans passés en Lombardie. Car à six mois de la fin de son contrat avec l’actuel troisième de Serie A, le défenseur international slovaque a clairement choisi de ne pas prolonger, offrant alors le choix à ses dirigeants de le vendre dès ce mercato d’hiver ou bien de le voir partir libre en fin de saison. Pour le board milanais, il ne fait aucun doute que financièrement il y a tout intérêt à voir Milan Skriniar partir cette semaine au Paris Saint-Germain, moyennant un chèque. Et les signaux qui annoncent un transfert imminent se multiplient.

Skriniar sa dernière danse avec l'Inter

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar)

Pour la Gazzetta dello Sport, qui évoque le cas Skriniar à sa Une, ce match de lundi sera probablement « la dernière nuit de Skriniar à Milan », le média sportif italien affirmant que du côté du PSG on souhaite recruter le défenseur de 27 ans dès maintenant et pas l’été prochain. Nombreux sont ceux qui sont persuadés que les dirigeants interistes n'ont pas l'intention de contrarier le joueur slovaque, lequel a ouvertement choisi de signer à Paris, au point même que les détails de son contrat seraient déjà négociés. Spécialiste du mercato italien, Tancredi Palmeri explique de son côté que l'Inter, qui pensait pouvoir tirer 35 millions d'euros d'une vente de Milan Skriniar en janvier au PSG a revu ses objectifs à la baisse, mais qu'en aucun cas on ne forcera le défenseur à partir s'il souhaite aller jusqu'à la fin de son contrat. Le petit jeu de l'intox, qui a débuté l'été dernier dans ce contrat, continue encore un peu, mais compte tenu du timing et de la fin du mercato dans une semaine, jamais la venue de Milan Skriniar chez les champions de France n'a été aussi proche.