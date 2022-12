Six mois au PSG, trois indésirables déjà menacés !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal approche et le PSG aimerait se séparer de quelques joueurs au mois de janvier selon la presse espagnole.

Tandis que l’actualité se concentre logiquement sur la Coupe du monde, le Paris Saint-Germain prépare dans l’ombre le mercato hivernal qui ouvrira ses portes au début du mois de janvier. L’objectif de Luis Campos durant cette fenêtre de recrutement est de s'offrir un défenseur central, ce qui n’avait pas été possible l’été dernier. Mais dans le sens des départs, il pourrait également y avoir du mouvement au PSG selon les informations recueillies par Don Balon. Le média espagnol dévoile des informations surprenantes en indiquant que trois recrues du dernier mercato estivales sont déjà listés comme des indésirables aux yeux de l’état-major parisien. Il s’agit de Carlos Soler, Renato Sanches et Fabian Ruiz, lesquels ont des rendements insuffisants aux yeux de Christophe Galtier et de Luis Campos.

Ruiz, Soler et Renato Sanches indésirables au PSG ?

Le constat de l’état-major du Paris Saint-Germain sur Renato Sanches est assez compréhensible dans la mesure où le milieu de terrain portugais passe malheureusement plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains de Ligue 1 depuis le début de la saison. Agacé de cette situation, Luis Campos ne serait pas contre un départ de l’ancien milieu de terrain du LOSC. Il est en revanche beaucoup plus difficile de comprendre les rumeurs au sujet des potentiels départs de Fabian Ruiz et de Carlos Soler. L’ancien milieu de Naples montait en puissance avant la Coupe du monde au point de s’imposer comme un titulaire régulier aux yeux de Christophe Galtier au milieu de terrain. De son côté, Carlos Soler était de plus en plus utilisé dans la rotation et se montrait plutôt utile dans les matchs de Ligue 1 à faible enjeu. Reste maintenant à voir si ces informations se confirmeront dans les semaines à venir alors que pour Don Balon, il est également acquis que Mauro Icardi ne reviendra pas au PSG la saison prochaine alors qu’il est actuellement prêté sans option d’achat à Galatasray, qui veut toutefois trouver une solution pour le conserver.