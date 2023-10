Simons et le PSG, coup de clim brutal

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Les Pays-Bas vont devoir mettre les bouchées doubles pour valider leur présence à l'Euro 2024. La formation batave aura besoin de ses meilleurs éléments, dont Xavi Simons.

Ce vendredi soir, les Pays-Bas ont logiquement été battus par l'équipe de France. Les Néerlandais sont actuellement troisièmes de la poule et se font peur dans leur objectif de qualification pour l'Euro 2024. La formation entrainée par Ronald Koeman a encore son destin en main mais devra faire un sans-faute pour valider son ticket. Pour y arriver, tout le monde devra élever son niveau de jeu. Xavi Simons réalise un très bon début de saison mais aura été peu en vue face aux Bleus ce vendredi soir. En tout cas, le jeune milieu de terrain compte bien continuer sa progression, que ce soit au PSG ou ailleurs. Car s'il s'est de nouveau engagé avec le club de la capitale l'été dernier, Leipzig aimerait le garder. Et cette option, Simons la garde dans un coin de sa tête...

Xavi Simons envoie un message clair au PSG

Après la rencontre face à l'équipe de France, l'ancien du Barça a été questionné sur son avenir au PSG, alors que pas mal de rumeurs circulent sur le sujet. Et il a laissé toutes les portes ouvertes : « Mon avenir au PSG ? Je suis content à Leipzig, c'est une saison très excitante et je verrai aussi avec mon équipe ». Sur sa lancée, le joueur prêté à Leipzig s'est également livré sur Kylian Mbappé, auteur d'un doublé ce vendredi soir : « C’est un plaisir toujours de jouer contre de grands joueurs, encore plus quand c’est un ami, mais dès que le match commence il n’y a plus d’ami. Mais oui, après le match on a parlé ». Reste à savoir si les deux joueurs rejoueront un jour ensemble. Car tout porte à croire que l'avenir de Xavi Simons au PSG dépend de celui de Kylian Mbappé, en fin de contrat et dont on annonce une arrivée quasiment certaine au Real Madrid. Mais si le champion du monde prolongeait, Simons pourrait de nouveau être prêté.