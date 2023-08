Sergio Rico est sorti de l’hôpital

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Comme prévu, Sergio Rico a bien quitté l’hôpital de Séville ce vendredi. Le gardien du Paris Saint-Germain vient d’y passer près de trois mois après son grave accident à cheval. Il n’est évidemment pas question d’un retour à la compétition pour le moment. Mais l’Espagnol savoure l’évolution de son état. « Je me sens plutôt bien. (...) Je dois encore passer quelques mois au calme et continuer à me rétablir à la maison », a annoncé Sergio Rico à sa sortie.