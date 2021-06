Sergio Ramos, trois clubs et un coup fin du PSG

Dans : PSG.

Champion d’Europe, du monde et multiple vainqueur de la Ligue des Champions, Sergio Ramos est certainement l’un des joueurs libres les plus séduisants à l’heure actuelle.

Contrairement à Lionel Messi, il ne sera pas retenu par son club, le Real Madrid ayant annoncé son départ la semaine dernière, avec un dernier hommage à l’un des tauliers de la Maison Blanche. Il reste à savoir où va rebondir l’international espagnol qui avait rogné sur son salaire et la durée de son contrat pour rester finalement au Real, sans convaincre un Florentino Pérez qui était déjà passé à autre chose. Trois clubs sont candidats à sa venue, résume AS, avec un avantage certain pour le PSG. En effet, le Paris Saint-Germain devance les deux clubs de Manchester, United et City. Ces trois formations ont toutes fait une offre à Sergio Ramos, qui penche clairement pour rejoindre l’équipe de Mauricio Pochettino. L’offre financière parisienne serait en effet la meilleure des trois, et cela tombe bien, le souhait du défenseur central est aussi de connaitre la vie à Paris.

La récente déclaration de Gianluigi Buffon, qui a fait savoir qu’il avait adoré la vie en France même s’il n’était resté qu’une saison au PSG, symbolise aussi la qualité de vie dans la capitale tricolore. A cela s’ajoute une formation compétitive et qui rêve de remporter la Ligue des Champions avec de sérieux atouts pour ça. Si en plus, Sergio Ramos a obtenu un contrat de deux ans, un gros salaire supérieur à 10 ME par an, un statut de titulaire et une belle prime à la signature, alors tout semble réuni pour le voir rejoindre le PSG dans les semaines à venir. Une preuve de plus que Nasser Al-Khelaïfi a la volonté de frapper très fort cet été. Et ce n’est pas Kylian Mbappé qui s’en plaindra.