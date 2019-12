PSG : Lucas Paqueta à Paris, Leonardo lance le mercato !

Le Paris Saint-Germain n'a pas traîné pour préparer le mercato hivernal. Selon la presse italienne, Leonardo est lancé sur le dossier Lucas Paqueta.

Transféré au mercato hivernal 2019 de Flamengo à l’AC Milan pour 38ME, Lucas Paqueta pourrait bien rejoindre l’armada brésilienne du Paris Saint-Germain un an seulement après sa venue en Europe. Ce dimanche après-midi, Fabrizio Romano, journaliste italien spécialiste du mercato, notamment pour Sky Sports, affirme que Leonardo a d’ores et déjà ouvert les négociations avec le club lombard concernant Lucas Paqueta.

Agé de 22 ans, le milieu offensif international brésilien était déjà sur les tablettes du PSG l’an dernier, mais le club de la capitale avait dû s’incliner face au Milan AC où un certain Leonardo avait trouvé les arguments qu’il fallait pour faire signer Lucas Paqueta. Le directeur sportif brésilien ayant depuis quitté les Rossoneri pour rejoindre Paris, il semble en mesure de réussir à faire changer de club l’ancien joueur de Flamengo. Mais il reste cependant à trouver comment ficeler l’opération sur le plan financier, le Milan AC n’ayant probablement pas l’intention de brader son joueur, surtout au Paris Saint-Germain.

PSG have started talks with AC Milan for Lucas Paquetà. Leonardo wants him again. Talks ongoing. 🇧🇷 @DiMarzio #transfers #PSG #ACMilan