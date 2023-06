Sergio Ramos et Luis Enrique, le PSG évite la guerre

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Sergio Ramos a quitté le PSG en fin de contrat après deux ans passés au club. Une fin décevante pour l'Espagnol qui a tenté de la justifier en visant...Luis Enrique. Une excuse difficilement plausible malgré tout.

Avec Messi, ce fut la seule victime de la difficile fin de saison parisienne. Après deux années passées au PSG, Sergio Ramos n'a pas obtenu de prolongation de contrat. L'Espagnol a quitté libre le club parisien alors qu'il est âgé de 37 ans. Ses possibilités de rebond sont rares pour cet été. C'est d'autant plus dommageable qu'il a montré un bien meilleur niveau lors de sa deuxième saison au PSG. Un rôle de remplaçant de luxe était possible, d'autant plus qu'il souhaitait baisser son salaire dans le club parisien.

Ramos voulait-il esquiver Luis Enrique ?

Le PSG voulait sans doute miser sur des joueurs moins âgés et évacuer du vestiaire un taulier susceptible de gêner la progression des plus jeunes. Néanmoins, Sergio Ramos a une autre explication, laissant supposer que c'est lui qui n'a pas voulu poursuivre au PSG. La raison serait la venue de Luis Enrique au PSG, un entraîneur avec lequel il est en froid depuis sa mise à l'écart de la sélection espagnole en 2021. Cette théorie a été lâchée par le compte Paris No Limit, un post liké par le joueur lui-même !

Le like de Sergio Ramos sur le dernier post Insta de @parisnolimitoff 😭 pic.twitter.com/LGx0pFTVOE — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) June 23, 2023

« Sergio Ramos acceptait de baisser son salaire de 50 % au PSG mais impossible pour lui de travailler avec Luis Enrique. Sergio Ramos a donc fait marche arrière », a écrit Paris No Limit. Une théorie validée par Sergio Ramos mais pas par certains sceptiques. Ces derniers souligneront que Ramos a été poussé dehors le 2 juin dernier, bien avant que Luis Enrique ne soit privilégié par le PSG. A l'époque, la piste José Mourinho semblait très solide avant que Julian Nagelsmann ne prenne le relais. Luis Enrique n'était donc pas en mesure de dissuader Sergio Ramos à ce moment-là. Le défenseur espagnol préfèrera sans doute cette théorie à celle voulant que le PSG l'a mis dehors manu militari.