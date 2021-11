Sergio Ramos et le PSG, la vérité est là !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Sergio Ramos n’a toujours pas joué avec le PSG, quatre mois après son arrivée dans la capitale. Une situation problématique dans le club parisien, mais aussi pour un joueur miné par les blessures. Toutefois, le clan Ramos l’assure, il compte respecter son contrat.

Sergio Ramos, un nom terrifiant pour un grand nombre d’attaquants dans le monde depuis plus de 15 ans. À la signature de l’Espagnol, cet été, en provenance du Real Madrid, bon nombre d’attaquants de Ligue 1 pouvait craindre pour leurs chevilles et leurs buts inscrits. Toutefois, touché au mollet depuis son arrivée, Ramos n’a jamais pu disputer de matches avec le PSG et un nombre réduit de séances d’entraînements avec ses coéquipiers. La sortie du tunnel tant espérée pour le PSG, Ramos et ses partenaires semble poindre avec le retour tout proche de l’Espagnol dans le groupe. Ce feuilleton ne peut prendre fin qu’avec Ramos touchant enfin un ballon en compagnie de ses coéquipiers, avant cela la crainte d’un flop reste présente et les inquiétudes qui vont avec.

Pas de doute pour Ramos

Des inquiétudes que René Ramos, le frère et agent du joueur, veut balayer le plus vite possible. Dans le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo, René Ramos a tenu à être direct et honnête quant à l’avenir sportif proche de l’ancien défenseur madrilène. « Sergio jouera dès qu’il le pourra », a t-il affirmé. Il a ainsi confirmé la motivation de son frère à porter le maillot du PSG et à fouler la pelouse du Parc des Princes. Malgré les blessures, il compte bien honorer le contrat de deux ans qu’il a signé cet été. « Il ne va pas prendre sa retraite, ni rompre son contrat. Il n’y a pas de doute pour Sergio », a prévenu René Ramos. Les attaquants de Ligue 1 sont prévenus, Ramos veut aussi marquer de son empreinte le championnat de France.