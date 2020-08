PSG : Neymar et Mbappé font exploser le plan anti-Icardi

Dans : PSG.

En grande difficulté face à l’Atalanta Bergame mercredi soir, le Paris Saint-Germain s’en est remis au talent pur de Neymar et de Kylian Mbappé.

En fin de match, ce sont clairement les individualités du PSG qui lui ont permis de venir à bout de l’Atalanta Bergame (1-2). La vitesse de Kylian Mbappé, combinée à la technique et à la qualité de passe de Neymar, ont eu raison de la formation de Gian Piero Gasperini. Et cela n’a vraiment rien d’étonnant selon Blaise Matuidi, interrogé à ce sujet par le journal L’Equipe. Ancien du PSG et de la Juventus Turin, le champion du monde est très bien placé pour évoquer cette qualification francilienne en demi-finale de la Ligue des Champions…

« Ce que le PSG réalise, c’est juste génial. Je lui souhaite d’aller au bout. C’est vrai que le Bayern fait peur. Mais sur un match, tout est possible, surtout dans la période actuelle. J’ai aimé ce que le PSG a proposé contre l’Atalanta. Je peux vous assurer que ce n’est jamais facile de jouer cette équipe avec son pressing tout terrain. Il faut savoir être fort techniquement pour sortir le ballon. Cela a été le cas par moments avec Paris. Mais l’apport de Neymar et Kylian a fait la différence. Ils sont capables d’éliminer à une vitesse incroyable » a indiqué Blaise Matuidi, pas surpris que le talent de Neymar et de Kylian Mbappé ait fait craquer le coffre-fort de l’Atalanta Bergame. Par ailleurs, l’ancien milieu de la Juventus Turin, qui a filé cet été aux Etats-Unis, a évoqué le match de Mauro Icardi, qu’il a croisé à plusieurs reprises en Série A. « C’est sûr que c’est un joueur qui aime rôder dans la surface. Quand on l’affrontait avec la Juventus, la consigne était de l’en maintenir le plus loin possible. Et c’est ce que l’Atalanta est parvenue à faire avec son pressing ». Reste qu’après son match fantomatique, l’Argentin n’est pas certain de débuter contre Leipzig.