Sergio Ramos arnaque le PSG et se fait dénoncer

Ce vendredi soir, le PSG a disposé d'Ajaccio (3-0) en ouverture de la 12ème journée de Ligue 1. Sergio Ramos n'a pas pris part à cette rencontre, suspendu.

Sergio Ramos a vécu une première saison très décevante sous les couleurs du PSG. Très souvent blessé, le champion d'Espagnol n'avait pu apporter sa pierre à un effectif encore trop court mentalement pour franchir le cap sur la scène européenne. Mais depuis quelques mois, l'ancien joueur du Real Madrid enchaine les rencontres. Cette saison, il en est à 15 matchs disputés toutes compétitions confondues, pour un but marqué. De quoi rassurer sur ses capacités physiques. Peut-être un peu moins sur son niveau de jeu. C'est en tout cas l'avis de Jonatan MacHardy.

Ramos, un niveau de jeu remis en cause au PSG

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donné son avis sur Sergio Ramos. Selon lui, seul son nom de légende le fait jouer aussi régulièrement au PSG. « On a vu des matchs de Sergio Ramos au PSG. Est-ce qu'il a le niveau pour jouer titulaire au PSG ? Sur les matchs, oubliez le nom et les matchs. Au PSG quand on parle du système on est obligé de parler des individualités parce n'est pas la qualité des joueurs qui fait le système, c'est plutôt la réputation, le statut des joueurs », a notamment indiqué Jonatan MacHardy, qui déplore cette situation au Paris Saint-Germain. Le retour d'une défense à quatre à Paris va redistribuer les cartes. Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Marquinhos ou encore Nordi Mukiele prétendent à une place de titulaire au sein de la défense centrale du PSG. Christophe Galtier sera amené à faire certains choix forts. Pas sûr que Sergio Ramos enchaine autant de matchs qu'en début de saison. L'Espagnol fera son retour dans le groupe francilien la semaine prochaine en Ligue des champions lors de la rencontre face au Maccabi Haïfa.