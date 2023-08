Se faire virer du PSG, ce joueur en rêve

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Ancienne recrue prometteuse, Georginio Wijnaldum est désormais un titulaire dans le loft du PSG. Le milieu de terrain a demandé à son club de lui permettre de faire ses cartons, tout en touchant son salaire en intégralité.

Arrivé à l’été 2021 après un Euro convaincant avec les Pays-Bas et plusieurs saisons au plus haut niveau avec Liverpool, Georginio Wijnaldum devait être le milieu box-to-box capable de faire enfin franchir un cap au PSG. Il n’en a rien été. Dès sa première saison, l’ancien de Newcastle a peiné à s’imposer et à trouver le rythme nécessaire pour porter le jeu parisien vers l’avant. Ses prestations n’ont pas convaincu et il a ensuite été prêté, puis s’est blessé. Une mauvaise série qui fait désormais du Néerlandais un pestiféré au PSG, avec une place au chaud dans le loft parisien. Les dirigeants du Paris SG sont donc ouverts à un nouveau départ de leur milieu de terrain, mais encore faut-il trouver un club comme point de chute, et si possible capable de prendre en compte ses 700.000 euros mensuels de salaire.

Wijnaldum veut être viré, mais avec tout son salaire

Un montant qui a éloigné des prétendants néerlandais, qui tentaient de faire revenir l’ancien du PSV. A 32 ans et avec encore un an de contrat, le joueur des Pays-Bas a alors décidé, selon Le Parisien, de demander au PSG de lui résilier son contrat. Un départ qui serait donc immédiat et sans contrepartie financière pour les dirigeants parisiens, qui devraient en plus lui régler sa dernière année de salaire. A moins que Wijnaldum ne fasse des concessions et ne demande par exemple que quelques mois de salaires payés pour prendre la porte, l’issue sera difficile à trouver, tant le PSG a été généreux en salaire, ce qui rend impossible tout prêt à des conditions optimales. Un transfert n’est pas à l’ordre du jour, sachant que seule l’Arabie Saoudite peut s’aligner, et qu’aucune demande en ce sens n’a été effectuée. Egalement coincé dans un dossier similaire avec Julian Draxler, le PSG peut se permettre d’attendre jusqu’à la fin du mercato pour trancher, quitte à prendre une décision radicale au 2 septembre si besoin.