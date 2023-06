PSG ‍: Son avenir lui appartient, Xavi Simons hausse le ton

Parti libre au PSV Eindhoven l’été dernier, Xavi Simons pourrait retrouver le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale dispose d’une clause lui permettant de racheter le milieu offensif à un prix intéressant. Mais sur ce dossier, la balle est uniquement dans le camp du Néerlandais.

Pour le Paris Saint-Germain, Xavi Simons n’est pas forcément une priorité pendant ce mercato estival. Le milieu offensif de 20 ans ressemble plutôt à une belle opportunité. Après son départ libre l’été dernier, l’ancien Parisien sort d’une excellente saison avec le PSV Eindhoven. Celui qui se plaignait de son faible temps de jeu dans la capitale française a clairement franchi un cap ces derniers mois.

Ses 19 buts et ses 9 passes décisives en championnat n’ont pas échappé au Paris Saint-Germain qui dispose d’une clause de rachat à 12 millions d’euros. Cette option explique pourquoi l’international néerlandais est si souvent interrogé sur son avenir, y compris pendant les rassemblements de sa sélection. En conférence de presse, Xavi Simons a donc tenu à mettre les choses au clair.

« C'est une clause entre le PSV Eindhoven et moi. Pas entre le Paris Saint-Germain et moi, a clarifié l’ancien talent du FC Barcelone. C'est une clause selon laquelle, si je voulais revenir au PSG, je pourrais partir pour un certain montant à la fin de la saison. Pour être honnête, je ne pense pas à un départ. Je suis bien installé ici, je me sens bien. Je pense que ça se voit aussi sur le terrain. »

"Soon I'll decide together with family. To be honest, it's not in my head to leave... I have no obligations to anyone. I'm the one who has to make the choice", he said.