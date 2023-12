Sarkozy l'agent secret de Mbappé au PSG, il brise le secret

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avant le mercato estival de 2022, Kylian Mbappé a surpris tout le monde en prolongeant son contrat de deux ans en faveur du PSG.

A cette époque, tous les observateurs pensaient que l’attaquant du Paris Saint-Germain allait céder aux sirènes du Real Madrid. Kylian Mbappé avait enfin son avenir en main avec la possibilité de signer en tant que joueur libre dans la capitale espagnole. Mais l’ultime offre du Qatar avec un salaire historique a finalement fait craquer le joueur et son entourage. Résultat des courses, Kylian Mbappé a signé une prolongation jusqu’en juin 2024 avec une option pour prolonger s’il le désire d’un an de plus soit jusqu’en 2025. Au cœur de ce dossier, Nicolas Sarkozy a parfois été cité comme un homme décisif afin de convaincre « KM7 » de rester dans la capitale française.

Mbappé va prolonger, coup de panique à Madrid https://t.co/FjAHjDPzI3 — Foot01.com (@Foot01_com) December 13, 2023

L’ancien président de la République, souvent assis au côté de Nasser Al-Khelaïfi dans les travées du Parc des Princes, a-t-il joué de son influence afin de convaincre Kylian Mbappé de poursuivre sa carrière en France ? Interrogé par la chaîne espagnole Antena 3, l’ancien chef de l’Etat est sorti du silence. Selon lui, il n’est pas du tout intervenu dans le processus de la prolongation de Kylian Mbappé et n’a donc eu aucune influence sur ce dossier.

Sarkozy dément toute implication dans le dossier Mbappé

« Non ! Non ! Non, non, non. Je n’ai joué aucun rôle, mais j’étais content qu’il reste. J’ai été content car le Real Madrid c’est le plus grand club du monde, c’est un exemple. Je le connais et je l’apprécie. (…) J’aime le Real Madrid, je vais souvent voir les matchs et je connais bien Florentino Perez que j’admire. Mais Mbappé est resté à Paris. Pourquoi ? Cela n’a pas d’importance. Ce qui est important, c’est qu’il soit resté » a simplement commenté Nicolas Sarkozy, refusant d’être mêlé de près ou de loin au choix de Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain à l’été 2022. Quoi qu’il en soit, l’important est bel et bien que le capitaine de l’Equipe de France soit resté en Ligue 1. Reste maintenant à voir si le Paris SG parviendra à réitérer l’exploit cet été alors que Mbappé sera en fin de contrat en juin prochain.