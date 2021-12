Sarabia affole le Portugal, le PSG vise le jackpot

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté sans option d’achat au Sporting Portugal, Pablo Sarabia réalise une belle saison loin du PSG.

Avec 7 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, Pablo Sarabia est un homme fort du Sporting Portugal depuis le début de la saison. Au contraire des saisons précédentes sous les couleurs du Paris Saint-Germain, l’international espagnol dispose d’un temps de jeu conséquent. Titulaire indiscutable aux yeux de son entraîneur Rúben Amorim, Pablo Sarabia a joué 12 matchs de championnat et 6 matchs de Ligue des Champions, ce qui fait de lui un taulier du Sporting. Logiquement, le club portugais aimerait conserver Pablo Sarabia à l’issue de la saison mais pour cela, il faudra discuter avec le PSG dans la mesure où l’été dernier, aucune option d’achat n’avait été négociée entre les deux clubs. Mais à en croire Todo Fichajes, le Sporting devra composer avec une rude concurrence pour Pablo Sarabia l’été prochain…

Fechamos o ano da melhor maneira 💪 3 pontos em nossa casa 🏟️Agora é desfrutar do fim de ano sportinguistas 🟢⚪🦁 pic.twitter.com/PvXhSoCu3j — Pablo Sarabia Garcia (@Pablosarabia92) December 30, 2021

Benfica vise aussi Sarabia

En effet, le média dévoile que le Benfica Lisbonne est également très intéressé par la perspective de recruter Pablo Sarabia lors du prochain mercato estival. L’international espagnol a boosté sa cote comme jamais lors de cette première partie de saison réussie au Sporting, et attire maintenant les convoitises. Pour le moment, Pablo Sarabia ne s’est pas encore positionné de manière concrète sur son avenir. Mais une chose est certaine pour le milieu offensif du Paris SG, une qualification en Ligue des Champions sera décisive pour son choix. S’il a fait une croix sur les étoiles d’un grand club comme le PSG, Pablo Sarabia ne transigera pas sur un point qu’il juge indispensable, il veut disputer la Ligue des Champions. Reste maintenant à voir quels seront les clubs portugais qui décrocheront un ticket pour la plus prestigieuse des compétitions européennes, ce qui aura une incidence directe sur l’avenir de Pablo Sarabia. Une fois que le choix de l’Espagnol sera fait, il s’agira de négocier avec le PSG et pour l’heure, on ignore quel sera le tarif fixé par le club de la capitale pour l’ancien Sévillan.