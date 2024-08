Barcola comparé à Mbappé, il crie au scandale

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Bradley Barcola a encore impressionné avec le PSG ce vendredi soir lors de la réception de Montpellier en Ligue 1. L'ancien de l'OL est même déjà comparé à un certain Kylian Mbappé.

Dans le football, tout va très vite et Bradley Barcola peut en témoigner. Le jeune joueur tricolore a vite été propulsé par Luis Enrique, qui lui accorde une grande confiance avec son PSG. L'Espagnol a très rapidement vu le potentiel de l'ancien de l'OL. Sans Kylian Mbappé, Barcola parait encore plus libéré sur son côté gauche. Ce vendredi soir au Parc des Princes, il a même trouvé à deux reprises le chemin des filets. Ces dernières heures, Barcola est légitimement et logiquement félicité par les fans et observateurs. Certains voient en lui un potentiel à la Kylian Mbappé. De quoi faire bondir Dave Appadoo, qui demande de la retenue.

Barcola et Mbappé, la comparaison qui agace

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « On l'a dit, c'est le PSG de Luis Enrique. Avant, c'était le PSG de Mbappé. Peut-être que ce PSG fera oublier celui de Mbappé. Mais Barcola ne fera pas oublier Mbappé. On parle possiblement du meilleur joueur du monde, de celui qui a explosé tous les clubs d'Europe, qui a mis un triplé au Camp Nou, qui a battu tous les records possibles, qui a gagné les titres de meilleur joueur et meilleur buteur... Faut redevenir raisonnable un peu. Mbappé est hors-sol », a notamment indiqué Dave Appadoo, qui veut calmer l'enflammade générale autour de Bradley Barcola, qui a encore beaucoup à prouver au plus haut niveau avant de pouvoir être dans la même catégorie qu'un Kylian Mbappé. A lui de jouer donc pour continuer à nourrir le débat, pour le plus grand plaisir des fans du Paris Saint-Germain.