Sans argent, le Barça va battre le PSG pour Messinho

Après les signatures imminentes des Brésiliens Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le Paris Saint-Germain espère obtenir celle de leur compatriote Willian Estevão. Mais sur ce dossier, le FC Barcelone possède un net avantage sur la concurrence puisque le jeune ailier de Palmeiras est un grand fan du club catalan.

Fidèle à sa nouvelle politique, le Paris Saint-Germain n’est plus focalisé sur les stars. Le champion de France en titre veut se débarrasser de son image de club bling-bling. D’où le profil des Brésiliens Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, de jeunes talents prometteurs et dont la valeur n’a pas encore explosé sur le marché.

Messinho rêve du Barça

C’est aussi cette philosophie qui incite la direction francilienne à recruter Willian Estevão. A seulement 16 ans, l’ailier droit de Palmeiras s’est déjà fait un nom au Brésil. Ce n’est pas un hasard si Chelsea, Arsenal et les clubs de Manchester, City et United, sont également à l’affût pour l’attirer. Le problème pour toutes ces écuries, c’est que le milieu offensif n’a d’yeux que pour le FC Barcelone.

« Je regarde presque tous les matchs du Barça, je suis fan du club, confiait Willian Estevão à Mundo Deportivo en octobre dernier. J'ai une grande admiration pour les joueurs qui jouent là-bas et j'espère que j'y serai moi aussi. » Deux mois plus tard, le quotidien catalan confirme que la pépite surnommée « Messinho », pour son style de jeu comparable à celui de Lionel Messi, souhaite absolument rejoindre le Barça. Malgré la pression de ses dirigeants qui l’encouragent à trancher, Willian Estevão joue la montre en attendant le FC Barcelone.

Son agent André Curry, qui a déjà réussi à envoyer Vitor Roque chez les Blaugrana malgré d’autres prétendants mieux armés financièrement, va donc rencontrer les dirigeants catalans la semaine prochaine. Et tenter de les convaincre de formuler une offre de 60 millions d’euros, soit le montant de la clause libératoire de Messinho, avec des versements étalés sur plusieurs années. Etant donné que le jeune Brésilien ne pourrait venir avant sa majorité en 2025, l’idée serait de payer des montants relativement faibles d’ici là. Reste à savoir si le Barça pourra s’engager dans cette opération.