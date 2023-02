Salah au PSG, Liverpool a changé d’avis

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Moins performant cette saison, Mohamed Salah suscite quelques interrogations à Liverpool. Les dirigeants anglais ne seraient plus opposés au départ de l’attaquant égyptien. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain toujours annoncé parmi les courtisans du Pharaon.

Pour expliquer la saison décevante de Liverpool, certains évoqueront le départ de Sadio Mané au Bayern Munich l’été dernier, quand d’autres souligneront les performances de Mohamed Salah. Depuis le début de l’exercice, l’ailier des Reds totalise sept buts et quatre passes décisives en Premier League. Des statistiques insuffisantes pour un joueur de son niveau. Nul doute que son rendement en baisse contribue à la neuvième place actuellement occupée par le vice-champion d’Angleterre en titre.

De son côté, le manager Jürgen Klopp ne peut que soutenir son attaquant en conférence de presse. Mais la petite forme de Mohamed Salah commence à susciter quelques doutes en interne. C’est du moins la version de la presse italienne, et plus précisément celle de Calciomercatoweb. En effet, Liverpool ne serait plus opposé au départ de l’international égyptien. Rappelons que l’ancien joueur de Chelsea a prolongé son contrat jusqu’en 2025 l’été dernier, en obtenant une belle revalorisation salariale. Forcément, le timing de sa baisse de régime interroge.

Salah disponible pour 80 M€

A tel point que le club anglais ouvre la porte à son transfert au Paris Saint-Germain. On apprend que le club francilien s’intéresse toujours à Mohamed Salah dont les qualités correspondent au profil recherché cet hiver. Les Parisiens, après le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton, étaient en quête d’un ailier droit capable de repiquer vers l’axe sur son pied gauche, soit la spéciale du Pharaon. A noter que Mohamed Salah serait disponible contre un montant de 80 millions d’euros. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain, limité par le fair-play financier, sera en mesure de se positionner sur ce dossier.