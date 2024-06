Safonov a payé pour signer au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En pleine embrouille avec son ex-femme et la politique russe, Matvei Safonov a finalement eu le feu vert pour signer au PSG. Cela lui a coûté un gros chèque.

La première recrue du PSG cette saison n’était pas spécialement attendue. Alors que le PSG avait cinq gardiens dans son effectif (Donnarumma, Tenas, Rico, Letellier et Navas), le club de la capitale a décidé de faire le tri en indiquant la sortie à Navas et Letellier en fin de contrat, et en laissant Rico continuer de récupérer en Espagne, lui aussi sans engagement désormais. Résultat, Luis Campos a fait venir un nouveau portier, qui est annoncé pour être à la lutte avec l’Italien pour la place de numéro 1. Une réelle surprise donc car le profil de Matvey Safonov n’était pas spécialement connu dans les championnats européens, lui qui évoluait en Russie à Krasnodar. Mais avec un chèque de 20 millions d’euros bonus compris, le PSG a pris le dessus dans ce dossier qui a été compliqué à finaliser.

600.000 euros, Safonov paye la pension

No issues with Matvei Safonov's move to PSG despite reports he's been banned from leaving Russia due to outstanding alimony payments due to his ex-wife.



Safonov has now resolved the issue and has already been able to travel freely to Paris from Russia.🧤 pic.twitter.com/pEV5L2qtdR — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 16, 2024

En effet, avant de présenter son joueur officiellement, et d’annoncer donc son arrivée à Paris, le club de la capitale devait s’assurer que sa présence ne présentait aucun problème. Et il y a bien eu un doute jusqu’au bout car le divorce avec son ex-femme s’est très mal passé. Cette dernière a porté plainte contre lui et a surtout fait le forcing par le biais de ses avocats pour récupérer une somme copieuse afin d’assurer la pension alimentaire. Ce sont donc 600.000 euros qui étaient réclamés et Safonov était soupçonné d’avoir fait un gros chèque pour régler le problème. Selon le journaliste Ben Jacobs, c’est bien ce qu’il s’est passé et le gardien russe a bien réglé la note pour pouvoir être tranquille, même si cela ne règle pas la question de la garde sa fille. En tout cas, son passeport lui a été rendu et il n’y aura pas de souci pour voyager selon le journaliste. Safonov est attendu à la reprise de l’entrainement du PSG en juillet, et il sera sans nul doute un gardien très observé à cette occasion.