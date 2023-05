Rothen raconte son clash privé avec une star du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Remonté contre le Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen n’est pas tendre dans ses critiques. Un joueur parisien n’a pas apprécié et l’a directement contacté. Le début d’un clash par messages entre les deux hommes.

Les supporters du Paris Saint-Germain n’en peuvent plus. Malgré la sanction infligée à Lionel Messi pour son voyage non autorisé, les fidèles du Parc des Princes réclament du changement. C’est pourquoi le Collectif Ultras Paris a manifesté mercredi devant le siège du club. Tandis que d’autres ont tenté de secouer Neymar près de son domicile. De son côté, Jérôme Rothen utilise son émission pour transmettre ses messages. De quoi amuser un joueur parisien qui a échangé des messages avec le consultant.

🔥🎙 "Il faut que Neymar parte." Pour Jérôme Rothen, le passage du Brésilien au PSG touche à sa fin.https://t.co/y8gCsjJ3WZ — RMC Sport (@RMCsport) May 4, 2023

« Un joueur du PSG m’a attaqué, a raconté l’ancien Parisien du RMC. Je dis les choses comme elles sont depuis quelques jours parce que ça ne va pas. Le match de Lorient (1-3), ce n’est pas possible. Les erreurs de certains joueurs sont répétées. Quand tu mets en cause le professionnalisme et l'hygiène de vie de certains et que certains se permettent de reprendre ces phrases parce que tu fais la Une dans les journaux internationaux et dans leur pays, ils reprennent la Une et ils t’envoient un petit message. Et puis ils rigolent. Ça les fait rire, ça part de là. »

Un cadre ne respecte pas l'histoire du PSG

« Derrière il y a un échange, a poursuivi l’amoureux du PSG. Je ne me débine pas. Je lui explique les choses comme elles sont. Je lui dis : "Oui il y a un manque d’investissement." Quand tu es un joueur qui est là depuis X années, et que tu te permets de me dire que tu es professionnel à 100%, que tu respectes l’histoire du club…. Imaginez la mentalité de ces mecs-là ! Eux, ce sont les garants de l’histoire du club et il me dit : "C’est nous qui avons marqué l’histoire ce club, parce qu’avant il n’y avait quasiment rien." »

« Mais comment tu peux me parler comme ça, à moi qui ai grandi en région parisienne ? A l'âge de quatre ans, j'allais au stade ! Ce n'étaient pas les Qataris, ce n'était pas Canal+, c'était Borelli. Et c'était un joueur important et toujours sous contrat qui m'a dit ça, pas un joueur qui est là depuis un, deux ou trois ans », a précisé Jérôme Rothen, sans dévoiler l’identité du joueur apparemment peu respectueux de l’histoire du Paris Saint-Germain.