Rodrygo frustré, le PSG a trouvé la faille au Real

Après le feuilleton Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait bien se venger du Real Madrid. Le club francilien, conscient de la complexité du dossier Vinicius Junior, s’intéresse également à son compatriote brésilien Rodrygo qui ne parvient toujours pas à s’imposer dans le onze de Carlo Ancelotti.

Alors que l’on évoquait auparavant de bonnes relations entre les deux formations, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont devenus rivaux. Et ce pour plusieurs raisons. En plus du feuilleton Kylian Mbappé, qui avait planté la Maison Blanche en mai dernier, les deux camps s’opposent sur le thème de la Super Ligue.

N’oublions pas non plus la douloureuse élimination des Parisiens face aux Merengue dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions la saison dernière. C’est pourquoi Nasser Al-Khelaïfi ne manquera pas l’opportunité de plomber le Real Madrid. Dans l’idéal, le président du Paris Saint-Germain rêve d’attirer Vinicius Junior depuis plusieurs années. L’ailier brésilien arrive à un an de la fin de son contrat.

Mais compte tenu de son attachement au club madrilène, un départ semble improbable. Le patron qatari pourrait donc passer au plan B nommé Rodrygo, prévient El Nacional. En effet, le Paris Saint-Germain aurait un œil attentif sur la situation du jeune Merengue. L’international auriverde sait se montrer décisif en sortie de banc, y compris dans de grands rendez-vous comme en Ligue des Champions.

Quand Rodrygo agace Ancelotti

On l’a également vu réussir un magnifique exploit personnel contre l’Atlético Madrid (3-1) en Coupe du Roi le mois dernier. Cela reste tout de même insuffisant pour s’imposer dans le onze de Carlo Ancelotti. D’ailleurs, Rodrygo s’en est peut-être éloigné lorsqu’il a refusé de saluer son coach à sa sortie contre Villarreal (3-2) le 19 janvier dernier. Cet épisode n’a pas dû échapper au Paris Saint-Germain, que la presse espagnole sent capable de transmettre une énorme offre salariale au Madrilène sous contrat jusqu’en 2025.