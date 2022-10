Révolution en bois au PSG, Neymar et Messi agressés

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Alors que la direction du PSG promettait une révolution cet été, avec notamment un nouveau cap et des joueurs irréprochables, la réalité est bien différente. De quoi faire réagir Daniel Riolo.

Si tout va plutôt pas mal au PSG en termes de résultats, les choses sont bien différentes en interne. En effet, le dernier mercato estival a laissé des traces, sous fond de tensions entre Christophe Galtier, Luis Campos et Antero Henrique. Kylian Mbappé, récemment prolongé, souhaitait ardemment la venue d'un nouvel attaquant, lui permettant d'être plus libre dans son jeu. Mais il n'est jamais arrivé. Depuis, Mbappé apparait tendu et malheureux sur le terrain. Ces dernières heures, avant la rencontre de Ligue des champions face au Benfica, des rumeurs de départ prochain du champion du monde sont même sorties dans la presse. Une partie de cette dernière pense notamment que le pire n'est pas encore arrivé pour le PSG dans ce dossier. On est donc bien loin de la révolution promise par Nasser Al-Khelaïfi et consorts il y a quelques semaines. Et Daniel Riolo ne pouvait pas le laisser passer.

Daniel Riolo consterné par ce PSG

Dans un long article publié sur RMC, le consultant est revenu sur les derniers épisodes autour du PSG. Et selon lui, tout cela était prévisible. « Ce devait être une équipe pour Mbappé et on s’aperçoit au final que Mbappé est le seul joueur de cette équipe avec, peut-être dans une certaine mesure Verratti, qui ne joue pas à son poste ou comme il a envie de jouer. (...) On oublie que l’année dernière, Mbappé est le seul joueur valide qu’il y avait au PSG. Le seul qui a tenu le club dans une débandade totale. Des mecs ne venaient même plus s’entraîner et il y avait des clans. Neymar a fait cinq ans de caprices, et les supporters semblent avoir déjà oublié son vrai-faux départ, les insultes permanentes au club… Luis Campos devait instaurer une discipline, mais les joueurs, notamment Neymar et Messi, n’en ont toujours rien à cirer des supporters. Ils ne vont toujours pas saluer le public, ils n’en ont rien à faire. Résultat : ça donne le match de samedi. Les Parisiens se sont comportés comme des chiffonniers dans leur ensemble. (...) Je savais que la révolution ne donnerait rien, mais je ne pensais pas que ça se dégraderait aussi vite. Il n’y a pas d’équipe, pas de groupe, pas d’entraîneur, un directeur sportif déjà contesté. Ils vont avancer dans leur saison comme d’habitude, en misant sur les exploits éventuels des individualités, en étant toujours l’équipe qui court le moins en Ligue des champions », a notamment indiqué Daniel Riolo, consterné par le manque de changements réels au PSG depuis quelques années maintenant. Reste à savoir comment le club francilien réagira aux critiques, qu'elles soient externes... ou internes.