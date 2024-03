Révolution au PSG, il signe pour un mercato à zéro star

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un an après les départs de Messi et de Neymar, le PSG va devoir gérer la perte de Kylian Mbappé lors de la prochaine intersaison. Jérôme Rothen milite pour un mercato sans aucune « star ».

Victor Osimhen, Bernardo Silva, Marcus Rashford et même Erling Haaland. Depuis plusieurs jours, les rumeurs défilent au Paris Saint-Germain, sans que l’on sache réellement quel sera le plan du club de la capitale pour combler le départ de Kylian Mbappé, lequel a annoncé de manière officielle à Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne prolongerait pas son contrat courant jusqu’en juin 2024. Le PSG va économiser un énorme salaire, ce qui va permettre au champion de France en titre de faire venir quelques joueurs lors du mercato estival. Mais quelle sera la stratégie de Luis Enrique, de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi ? La question se pose encore. Du côté de Jérôme Rothen, on estime que le PSG ne doit plus commettre l’erreur de miser sur de très grosses stars planétaires comme cela a été le cas par le passé avec Neymar ou encore Lionel Messi.

« J’ai parlé avec beaucoup de gens en interne et je crois qu’ils ne se rendent pas compte du départ de Kylian Mbappé. Du moins, ils essaient de minimiser la perte. Mbappé sera irremplaçable par un seul joueur, c’est la raison pour laquelle ils vont sans doute essayer de recruter plusieurs joueurs offensifs cet été. Le mot « star » je m’en fous, ce n’est pas le problème. Il ne faut pas tomber d’un excès à un autre. Avant, le recrutement de stars était un gros problème car les stars n’ont pas été bien gérées. Ces mecs qui arrivent avec un nom ronflant et qui ont tout gagné dans de grands clubs à l’étranger minimisent le PSG et se sentent au-dessus du club, c’est ce qui est arrivé par le passé. On n’a jamais eu l’impact positif de Messi, Neymar, Buffon, Dani Alves… Paris a vraiment mal géré ces arrivées-là. Les dirigeants ont fait erreurs sur erreurs et l’été dernier encore, ils ont recruté pour énormément d’argent pour très peu de réussite » a analysé Jérôme Rothen, qui espère que le PSG ne tombera pas de nouveau dans le piège en recrutant de grosses stars lors du prochain mercato estival. Reste également à savoir ce qu’en pensent les supporters parisiens, lesquels guetteront avec la plus grande attention les choix du Qatar pour compenser le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.