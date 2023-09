Revenu de loin, le miraculé Rico tire sa force du PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Sergio Rico s'est confié sur son accident et sur les conséquences de celui-ci sur sa vie. Le gardien espagnol continue sa rééducation et n'espère qu'une chose : retrouver le terrain au plus vite.

Dans le coma en mai dernier après un terrible accident de cheval, Sergio Rico est bien décidé à profiter de la deuxième chance qui lui a été offerte. Le gardien espagnol s'est confié au média officiel du PSG, voulant remercier ses coéquipiers et le grand public pour leurs marques de soutien. « Toutes les personnes du club m’ont envoyé des messages de soutien, de force. Ils ont pris sur leur temps, surtout pendant les vacances, pendant l’été, pour m’envoyer des messages, pour me soutenir. Ça m’a beaucoup touché, tout comme les gestes de mes coéquipiers, leurs célébrations de but, le fait de porter mon maillot. On le voit sur la vidéo, dans le vestiaire, tous les maillots avec mon nom. Tout ça m’émeut énormément, c’est un honneur et je suis fier de faire partie d’une telle famille », a t-il indiqué.

Rico progresse avec le foot comme horizon

Lancé dans une longue période de rééducation, Sergio Rico reprendra t-il le football professionnel un jour ? Les observateurs et les supporters parisiens en doutent peut-être, pas le gardien espagnol. Au PSG ou ailleurs, il veut rejouer. C'est d'ailleurs son principal moteur dans le parcours du combattant qui l'attend dans les prochains mois.

🎥 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐕𝐈𝐄𝐖



Le Président Nasser Al-Khelaïfi s’est rendu à Séville ce vendredi pour rencontrer @sergiorico25



L’occasion pour https://t.co/1DL7waZXZY de prendre des nouvelles du portier espagnol. Un entretien à découvrir ici ⤵️❤️💙 pic.twitter.com/hn7WVP6ikK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 16, 2023

« La première chose à laquelle j’ai pensé, pour être honnête, c’est le football. J’étais dans ma chambre d’hôpital, allongé sur un lit sans pouvoir bouger, avec des câbles et des perfusions tout autour de moi et la première chose à laquelle j’ai pensé c’est : « Est-ce que je vais pouvoir rejouer au football ? », c’est même la première question que j’ai posée aux médecins. Et j’espère que la réponse sera oui. Au final je n’ai rien fait d’autre dans la vie que de jouer au football. Donc c’était inimaginable que je pense à autre chose qu’au football parce qu’en fait je n’ai rien fait qui ne soit pas lié au football. C’est pour ça que j’y ai pensé tout de suite », a t-il confié. Toutefois, malgré sa bonne volonté, son corps et les médecins seront prioritaires dans cette décision.