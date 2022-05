Réunion secrète avec l'Emir, Zidane et le PSG négocient !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis vendredi Zinedine Zidane est à Paris. Une visite durant laquelle Zizou a déjeuné avec Jean-Claude Blanc, directeur général du PSG. Mais il y aurait un autre rendez-vous plus confidentiel durant ce week-end.

Accompagné de son épouse Véronique, Zinedine Zidane s'est offert un week-end à Paris. Au programme, détente et sport avec une venue à Roland Garros pour observer son ami Rafael Nadal, puis samedi le Stade de France pour la finale de C1 entre Liverpool et le Real Madrid. Rien de bien excitant, à un détail près. En effet, ce vendredi midi, Zizou dînait à la Porte d'Auteuil avec Jean-Claude Blanc, le directeur général du PSG. Loin d'être anodin quand on sait que l'ancien numéro 10 de l'Equipe de France est convoité de longue date par le PSG la saison prochaine, et que le Parc des Princes se situe à quelques centaines de mètres.

Le PSG n'était pas au menu de Zidane pour Larqué

Un rendez-vous qui n'était pas réalisé en catimini, bien au contraire. A la table d'à côté se trouvait Jean-Michel Larqué. Le consultant RMC était aussi en visite sur les courts de tennis en terre battue de la Porte d'Auteuil. Ce dernier avait les oreilles qui traînaient a pu entendre une partie des échanges entre Jean-Claude Blanc et Zinedine Zidane, avant de discuter personnellement avec l'ancien entraîneur du Real Madrid. On a plus parlé petite balle jaune que futur contrat au PSG, cela une semaine après la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025, une décision qui pourrait évidemment peser lourd dans la balance.

Et Larqué de faire des confidences. « Je vous rassure ou je ne vous rassure pas, je ne sais pas dans quel état vous êtes, il n’a pas été question de football et de transfert. Au risque de vous décevoir, ou alors ça m’a échappé. J’ai eu le sentiment qu’on était très très loin du football. Il était là pour Roland-Garros et pour la finale (de Ligue des champions). Il n’était pas là pour un transfert ou pour reprendre du service », a t-il confié dans Rothen s'enflamme vendredi soir. Pour en avoir le cœur net, il est allé demander personnellement à Zidane s'il allait venir au PSG. « Bien sûr que je lui ai posé la question. Il m’a dit que c’est une question hors-sujet », a t-il rajouté. Sauf que le consultant de RMC ne sait peut-être pas tout.

Un palace parisien théâtre d'une rencontre entre l'Emir du Qatar et Zinedine Zidane

Car si l'occasion de l'ouverture Playground ZZ qui s'est déroulé à Saint-Denis, l'ancien entraineur du Real Madrid a pu se rendre compte que sa cote d'amour était assez énorme en Ile-de-France, malgré son attachement à Marseille et la cité provençale qui l'a vu naitre. Une autre rencontre est au programme des quelques jours qu'il passe avec son épouse dans la capitale. Plusieurs sources annoncent que l'Emir du Qatar, qui est lui aussi présent à Paris, doit rencontrer Zinedine Zidane dans un palace du 8e arrondissement. Et cela ne sera pas pour parler de tennis ou de la finale de la Ligue des champions, mais bien de la venue du champion du monde 1998 sur le banc du PSG afin de remplacer Mauricio Pochettino. Cette rencontre ne se fera pas devant les caméras ou à proximité de Jean-Michel Laqué, et elle confirme que Paris n'a pas abandonné l'espoir de convaincre Zizou et c'est ce que l'Emir va tenter de faire dans ce qui ressemble à la réunion de la dernière chance...ou de l'officialisation.