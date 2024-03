Mbappé et le PSG divorcent, tout s'est joué en six mots ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le match nul (0-0) entre l'AS Monaco et le PSG restera dans les annales pour l'invraisemblable séquence avec Kylian Mbappé. Entre la star française et Luis Enrique la rupture est désormais totale.

Si le Paris Saint-Germain pensait pouvoir préparer tranquillement son huitième de finale retour de Ligue des champions contre la Real Sociedad, c'est raté. Le point pris au Stade Louis II après une première période désastreuse n'est pas une si mauvaise affaire que cela pour une équipe qui caracole en tête de la Ligue 1, mais la gestion du feuilleton Mbappé a tourné au tragi-comique. Même si le numéro 7 parisien avait pris un coup susceptible de faire réfléchir Luis Enrique, cela n'explique pas la sortie de Mbappé à la pause.

Car le coach espagnol a PSG a justifié son choix, lequel a été annoncé sans détours aux deux joueurs concernés. « Kylian tu sors, Randal tu rentres ! », aurait lancé, à en croire Le Parisien, Luis Enrique dans le vestiaire monégasque. Et c'est effectivement ce qu'il s'est passé, Achraf Hakimi, grand ami de Mbappé, récupérant le brassard de capitaine. On connaît la suite et l'invraisemblable show du champion du monde 2018, qui est revenu un peu plus tard pour s'installer dans les tribunes VIP, hilare, avec sa maman. Et cette attitude a choqué.

Le début de la fin entre Mbappé et le PSG

C'est une évidence, la décision de Luis Enrique et l'attitude de Kylian Mbappé constituent un véritable choc, au point même que certains se demandent si la star française sera alignée mardi soir en Ligue des champions contre la Real Sociedad. « A Louis II, tous les journalistes avaient la même question sur les lèvres : quelle sera la place de Kylian Mbappé mardi soir à Saint-Sebastien ? Sur le banc ou sur le terrain, telle est la question », s'interroge Stéphane Bianchi, journaliste du quotidien francilien.

Et il n'est pas le seul à se demander comment tout cela va se finir, car c'est une évidence, depuis que le joueur de 25 ans a prévenu Nasser Al-Khelaifi qu'il partirait en fin de saison, son statut a totalement changé. Au point même de devoir vivre une vexation telle que celle connue contre Monaco, le club avec lequel il s'est révélé avant de rejoindre le PSG en 2017. Du côté de Daniel Riolo, on en veut terriblement à Luis Enrique d'avoir ce comportement, même si cela ne justifie pas l'attitude de Mbappé.

Dans l'After, le journaliste de RMC estime que désormais le Paris Saint-Germain est parti pour une fin de saison folklorique, d'autant plus facilement que c'est Luis Enrique qui tire les ficelles. « Je ne l’ai jamais dit concernant un entraîneur, mais là, j'ose le dire, je n’aime pas Luis Enrique (…) Là, c’est un épisode de plus dans le cirque PSG. Ça commence avec le Monsieur Loyal, puis il y a les trapézistes, les clowns, les dresseurs… On en a encore pour six mois de ce cirque. Je pense qu’on va avoir encore d’autres numéros, on va avoir la suite avec Mbappé en Ligue des champions, même si à un moment ou à un autre, il va sortir. En temps normal trouver une composition d’équipe de Luis Enrique, c'est un jeu impossible, mais là je ne veux pas me risquer (...) Il y avait un onze en début de saison qui faisait plaisir à tout le monde. Il a décidé de tout péter en faisant comme s’il misait déjà sur l’année prochaine alors que la Ligue des champions va reprendre », a prévenu Daniel Riolo, qui ne voit pas cette histoire entre le PSG et Kylian Mbappé se finir bien.