« ‍Respire et imagine le soleil ‍», Luis Enrique se paye Alexandre Ruiz

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a eu chaud face au Stade Rennais ce dimanche en Ligue 1. En fin de rencontre, Luis Enrique n'était pas des plus déçus par la performance de son équipe.

Luis Enrique est plus que jamais mis sous pression au PSG. En plus des résultats sportifs, l'Espagnol doit également gérer certains dossiers contraignants, comme celui de Kylian Mbappé. D'ailleurs, ce dimanche face au Stade Rennais, l'ancien du Barça a sorti prématurément son crack alors que ce dernier passait au travers. Heureusement, son remplaçant, Gonçalo Ramos, a lui fait une bonne rentrée pour finalement égaliser au bout du temps additionnel. Au sortir de cette rencontre difficile face aux Bretons, Luis Enrique a été cuisiné par certains journalistes, dont Alexandre Ruiz. Les deux hommes avaient déjà eu un petit accrochage il y a quelques mois. Cette fois-ci, Luis Enrique l'a pris plus à la rigolade après une question négative, tout en rabaissant quand même le journaliste.

Luis Enrique se paye encore Alexandre Ruiz

🎙️🏝️ Cet échange entre Luis Enrique et @alexandreruiz après le match nul du PSG face au Stade Rennais !#PSGSRFC #PSG pic.twitter.com/1a9sakvCPs — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) February 25, 2024

En direct sur l'antenne de Free Ligue 1, le technicien du PSG n'a en effet pas manqué d'humour pour troller l'ancien journaliste de beIN Sports comme vous pouvez le voir sur la séquence ci-dessus. « Non, je t'ai dit beaucoup de choses positives. Toi tu es vraiment obsédé par le négatif et le positif. C'est incroyable, c'est impossible ! Ecoute, écoute. Visualise. Respire. Imagine le soleil, le ciel bleu. Ferme les yeux ! S'il te plaît, essaye, essaye. Fais-le s'il te plaît. Tu verras, cela te fera le plus grand bien. Par le nez, inspire, expire », enverra notamment Luis Enrique à Alexandre Ruiz, amusé mais aussi décontenancé par ce qu'il venait de vivre. Est-ce que le journaliste retentera sa chance prochainement avec l'entraineur du PSG ? En tout cas, Luis Enrique ne va pas vraiment arranger son image auprès de certains journalistes, qui commencent à rouspéter concernant son attitude et ses réactions.