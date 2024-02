Mbappé hué à Paris, le Qatar sera sans pitié

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'annonce de la décision prise par Kylian Mbappé de quitter le Paris Saint-Germain libre en fin de saison a provoqué la colère de certains supporters du PSG. Du côté du Qatar, on exige que tout se passe bien jusqu'à la fin de saison.

Qui aime bien châtie bien. Depuis ce jeudi, et l’officialisation du choix fait par Kylian Mbappé de partir du PSG au lendemain de la fin du championnat de Ligue 1, certains supporters du club de la capitale sont remontés contre leur numéro 7. Ce n’est pas tant le fait qu’il quitte les champions de France après sept ans passés à Paris qui les agace. Mais c’est surtout qu’il rejoigne probablement le Real Madrid pour zéro euro, en refusant de prolonger son contrat. Même si le clan Mbappé pourra toujours rappeler que Nasser Al-Khelaifi lui a déjà refusé un bon de sortie en 2022 quand Florentino Perez avait alors proposé 180 millions d’euros, cette annonce ne passe pas. Et cela se déchaîne avec parfois des messages très violents sur les réseaux sociaux.

Mbappé aura une fête monstrueuse à Paris

Du côté du Qatar, où l'on a encaissé la décision de Kylian Mbappé sans se fâcher, on a clairement décidé de calmer les choses. Et à en croire L'Equipe, Nasser Al-Khelaifi a bien l'intention que de départ du numéro 7 français se passe de manière harmonieuse et même de la plus belle des façons. Autrement dit, ceux qui seront tentés de manifester leur colère au Parc des Princes risquent de le payer, et bien au contraire, le Paris Saint-Germain va mettre les petits plats dans les grands pour la dernière apparition de Mbappé sous le maillot du PSG.

Le 11 mai prochain, à l'occasion de l'avant-dernière journée du championnat 2023-2024 de Ligue 1, le PSG recevra Toulouse au Parc des Princes pour l'ultime match à domicile. A cette occasion, le président qatari du leader de la Ligue 1 souhaite organiser un événement très spécial pour le départ de Kylian Mbappé sans lésiner sur les moyens. « Le patron du PSG a déjà fait passer le message en interne qu’il faudra préparer un hommage somptueux pour les adieux du meilleur buteur de l’histoire du club à la fin de la saison », révèle José Barroso, journaliste du quotidien sportif.

En attendant, sur X (anciennement Twitter), cela ne décolère pas contre ce départ libre de Kylian Mbappé. « Après tout ce qui s’est passé depuis 2 ans, bien sûr que l’énervement et la sensation de trahison sont légitimes », explique, par exemple, Romain Beddouk journaliste pour France Bleu Paris. « Kylian Mbappé, le joueur le plus toxique de l’histoire du Paris Saint-Germain. Un, deux, trois let’s go », écrit le compte spécialisé Mega PSG. Pour Socratesino, « Mbappé laissera derrière lui un héritage statistique historique avec le PSG. Mais son individualisme exacerbé, ses caprices, ses atermoiements contractuels ont fini par lasser les supporters. Son départ libre vient clore tristement une relation jamais passionnelle. »

Pour des centaines d'autres supporters du PSG, cette colère se traduit par des insultes à l'encontre de celui qui a souvent sauvé le club de la capitale depuis 2017. De quoi faire sourire la Fédération Française de la Lose : « Une pensée à tous les supporters de club qui galèrent à avoir un attaquant qui dépasse les 10 buts par saison et qui voient des supporters parisiens en mission contre Mbappé qui en a collé 40 par an (...) J'espère quand même que les finances du PSG se relèveront du départ libre de Mbappé. Je vois tellement de détresse de supporters, c'est cruel ce qu'il a fait. » Quoi qu'il en soit, les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent que tout se termine bien entre le club et Mbappé, le message est passé.