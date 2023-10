Rennes - PSG ‍: Mbappé et Cie, Mandanda n'est pas serein

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

À l'occasion de la huitième journée de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Stade Rennais. Steve Mandanda connaît bien les attaquants parisiens et s'attend à un match compliqué.

Après sa déroute contre Newcastle en Ligue des Champions, le PSG va retrouver l'un des adversaires les plus coriaces de ces dernières années. Le Stade Rennais reste invaincu lors de ses 4 dernières réceptions de Paris et a même remporté les deux matchs contre le club de la capitale la saison dernière. Autant dire que malgré son armada offensive, le PSG n'est pas nécessairement favori pour cette rencontre. Toutefois, Steve Mandanda connaît très bien les attaquants parisiens, qu'il côtoie en équipe de France, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Le gardien rennais se méfie des trois joueurs français et assure qu'il faudra être concentré pendant l'intégralité de la rencontre pour éviter de se faire surprendre.

Mandanda se méfie de l'attaque du PSG

« Dans le match, en fonction du jeu et de l’état du joueur, la situation est totalement différente. Tout le monde connaît les qualités extraordinaires de ces joueurs-là. Il va falloir être concentré un maximum et ne pas leur laisser trouver la solution parce que ce sont vraiment de très grands joueurs. Il va falloir être là pendant 90, 95 minutes parce que ça va être compliqué » a déclaré l'ancien portier de l'OM dans un entretien avec Ouest France, juste avant ce fameux Rennes - PSG. Le joueur de 38 ans a l'habitude de jouer face au club de la capitale et ses stars. Paris est cinquième, juste devant Rennes, qui sort également d'une défaite cruelle en Europa League, face à Villarreal. Les Rennais espèrent profiter du retour de Martin Terrier pour contrer le PSG. Rennes est d'ailleurs encore invaincu en Ligue 1, tandis que Paris a déjà perdu une fois.