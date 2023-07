Le PSG part au Japon sans Mbappé ‍!

Dans : PSG.

Le PSG a dévoilé le groupe de joueurs qui partira au Japon ce samedi. Pas de Kylian Mbappé, forcé de prolonger son contrat ou d'être transféré.

Mis en avant sur toutes les affiches du club pour sa tournée en Asie, Kylian Mbappé restera finalement à Paris. Le PSG a dévoilé la liste des joueurs que Luis Enrique emmène avec lui pour cette phase toujours importante de la préparation, surtout qu’il devait au départ y avoir le Trophée des Champions pour terminer cette tournée. Quatre matchs sont au programme et un gros groupe est ainsi convoqué, mais sans Kylian Mbappé, dont l’absence va bien évidemment faire beaucoup parler.

Mbappé officiellement mis en vente

Il ne fait désormais aucun doute que la situation est explosive, et que Nasser Al-Khelaïfi va tout tenter pour prolonger son attaquant, ou alors forcer son départ si aucune amélioration en ce sens ne venait rapidement. En tout cas, loin de ses coéquipiers, l’attaquant français sera clairement dos au mur et il peut constater la fermeté du PSG dans ce dossier. De son côté, le club de la capitale estime qu'il n'est pas nécessaire de garder au club un joueur qui pense plus à son avenir au Real Madrid qu'à sa saison avec Paris. Nasser Al-Khelaïfi, qui s'est récemment entretenu avec Florentino Pérez, est persuadé qu'un accord a déjà été trouvé pour une arrivée libre en 2024. Il entend désormais casser tout cela, soit en prolongeant Mbappé à la surprise générale, soit en provoquant son départ à travers une vente.