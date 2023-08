Rennes lui vole Matic, Mourinho pioche dans le loft du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable à l’AS Roma, Nemanja Matic est en partance vers le Stade Rennais. José Mourinho s’active pour lui trouver un remplaçant et pourrait piocher dans le loft du PSG d’ici la fin du mercato.

Le gros coup de ce début du mois d’août, c’est le Stade Rennais qui est en passe de le réaliser avec la signature de Nemanja Matic en provenance de l’AS Roma. Titulaire indiscutable aux yeux de José Mourinho au sein du club de la Louve, l’international serbe a demandé à partir afin de découvrir un nouveau championnat. Il pourrait être libéré pour services rendus par l’AS Roma… à condition que le club transalpin lui trouve son remplaçant. Selon les informations de Foot Mercato, confirmées par Relevo, José Mourinho a l’intention de piocher dans le loft du Paris Saint-Germain pour compenser le potentiel départ de Nemanja Matic en Ligue 1.

La Roma piensa en la vuelta de Leandro Paredes si sale Nemanja Matić.



Primeros contactos entre las partes, al jugador le encantaría regresar a Roma y colocaría los giallorossi como opción para su futuro.



En los próximos días las partes trabajarán para avanzar en el tema.… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 8, 2023

Ces dernières semaines, la Roma et le PSG négocient le prêt avec option d’achat de Renato Sanches, qui tarde à se concrétiser. Le dossier de la succession de Matic sera indépendant de celui de l’international portugais et un autre joueur parisien pourrait débarquer à Rome d’ici la fin du mercato. En effet, le média indique que Leandro Paredes plait beaucoup à José Mourinho et a le profil pour compenser la perte de l’international serbe.

Renato Sanches en stand-by, Paredes ciblé par Rome

Excellent au poste de n°6, l’international argentin a tout pour s’imposer à la Roma et son départ arrangerait le Paris Saint-Germain qui a placé l’ex-milieu du Zénith Saint-Pétersbourg dans le loft. Le problème est financier pour la Roma, qui dispose de moyens limités et qui aurait aimé un prêt pour Leandro Paredes. Or, le milieu argentin du PSG sera en fin de contrat dans un an, soit en juin 2024. Un prêt est donc impossible selon Il Messaggero, qui confirme que les discussions sont très avancées entre Rennes et la Roma pour Matic et que Paredes est une vraie piste de José Mourinho pour compenser ce transfert inattendu. Reste maintenant à voir si Rome et le Paris SG parviendront à se mettre d’accord pour Renato Sanches et Leandro Paredes d’ici la fin du mercato. Le loft du PSG a en tout cas beaucoup d’atouts qui plaisent au Special One.