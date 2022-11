Renato Sanches n'y arrive pas, une révolution en marche au PSG ?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

On attendait monts et merveilles de Renato Sanches au PSG, d'autant que son transfert était voulu par Luis Campos en personne. Mais, ses premières semaines parisiennes se résument à un fiasco et le PSG réfléchit à un plan B au milieu. Pourquoi pas avec un jeune de 16 ans.

Peut-être pas l'échec le plus retentissant mais celui qui touche le plus personnellement Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG a travaillé activement pour permettre le recrutement de Renato Sanches, comme il l'avait fait au LOSC précédemment. Le jeune milieu portugais reste un superbe joueur de football. Néanmoins, à Lille, il était critiqué pour son irrégularité. Un élément inadmissible au PSG, là où cela se voit encore plus fort qu'ailleurs en France. Transféré pour 15 millions d'euros cet été, Sanches peine à exister dans l'effectif parisien. Il a connu plusieurs soucis physiques et il n'a pas été à la fête quand il a eu sa chance.

Danilo et Zaire-Emery pour mettre la pression à Sanches ?

C'était notamment le cas mercredi face à la Juventus en Ligue des champions. Renato Sanches a fait une entrée décevante, n'arrivant pas à peser sur la rencontre. De quoi frustrer les supporters et inquiéter le staff de Christophe Galtier. Alors que Fabian Ruiz s'est blessé pour les prochaines sorties, nombreux sont les connaisseurs du club à ne pas vouloir aligner le Portugais aux côtés de Vitinha et Verratti. C'est le cas de Canal-supporters.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Warren Zaire-Emery (@wzairemery6)

Le média parisien pense que Renato Sanches ne peut pas être titulaire en l'état actuel des choses et privilégie deux autres joueurs à sa place. Tout d'abord, Danilo Pereira qui n'occupe plus le poste de défenseur central depuis le changement de système et le retour de Kimpembe. Son profil défensif serait très utile pour compenser le caractère offensif de ses partenaires et de la MNM. L'autre option, la surprise du chef, serait de promouvoir le jeune Warren Zaire-Emery en équipe première. Le milieu de 16 ans a proposé de belles choses lors de ses récentes entrées en jeu. Il pourrait s'étalonner en Ligue 1 et gagner en expérience. Carlos Soler est aussi une solution possible même si son style est plus offensif. Une chose est sûre, la pression est bien mise sur Renato Sanches dont les performances ne sont pas à la hauteur des ambitions parisiennes.