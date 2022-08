Renato Sanches au PSG, Luis Campos se plante

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un accord total a été trouvé entre le PSG et Lille pour le transfert de Renato Sanches, moyennant près de 15 millions d’euros.

Après s’être attaché les services de Vitinha, d’Hugo Ekitike et de Nordi Mukiele, le Paris Saint-Germain a bouclé le transfert de Renato Sanches. Dossier piloté par Luis Campos depuis l’intronisation du Portugais dans la capitale française, la venue de Renato Sanches a été validée par Christophe Galtier, qui a bien connu l’ancien crack du Bayern Munich dans le Nord. Présent à Paris ce mercredi pour satisfaire à la traditionnelle visite médicale, Renato Sanches n'arrive toutefois pas dans la capitale française en terrain conquis. Et pour cause, certains observateurs et supporters estiment que le Portugais n’est pas un joueur fiable à 100 %, ce qui pose forcément un problème pour le PSG. Sur l’antenne de RMC, Jonatan MacHardy a abondé dans ce sens. Pour le consultant de la radio, il est clair que Luis Campos commet avec la signature de Renato Sanches sa première erreur majeure à Paris.

Renato Sanches, une erreur de casting ?

« On a loué le travail de Luis Campos depuis qu’il est arrivé à la tête du PSG. On ne cesse de dire que Christophe Galtier n’apporte que des vibrations positives. Mais le choix de Luis Campos de faire signer Renato Sanches, je ne le comprends pas car il symbolise tout ce que le PSG ne doit plus avoir. Quand on regarde sur les trois dernières années, Renato Sanches n’a disputé que 50 % des minutes disponibles, c’est un joueur qui n’est pas fiable. Physiquement, ce n’est pas un joueur qui est fiable, psychologiquement non plus. C’est tout ce que le PSG ne doit pas avoir. Paris doit avoir des joueurs qui sont là dans les moments qui comptent. Même en termes de profil, je ne comprends pas l’opportunité car tu as déjà Verratti et Vitinha au même poste. Et personnellement, je trouve qu’il y avait d’autres joueurs à faire venir au milieu de terrain au PSG cet été » a lancé ce mercredi le consultant de l’After Foot, réagissant à la signature imminente de Renato Sanches au Paris Saint-Germain. Ce sera au Portugais de prouver sur le terrain qu’il peut être un élément fort du club parisien, malgré les doutes qui entourent sa signature.