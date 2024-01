Renato Sanches a une piste, le PSG sauvé par l’OM

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Prêté à la Roma l’été dernier, Renato Sanches ne donne pas satisfaction chez les Giallorossi. Le club italien souhaite déjà interrompre le prêt du Portugais. Une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui pourra néanmoins se débarrasser de son milieu de terrain avec l’aide de l’Olympique de Marseille.

L’information n’a sans doute surpris personne. Mécontente du rendement de Renato Sanches en première partie de saison, la Roma souhaite déjà interrompre son prêt. L’entraîneur José Mourinho a fini par perdre patience tant le milieu sous contrat avec le Paris Saint-Germain enchaîne encore les pépins physiques. Ce sont effectivement ses blessures à répétition qui expliquent en grande partie son faible temps de jeu (9 matchs toutes compétitions confondues, dont 3 comme titulaire).

Mourinho a perdu patience

« Renato est comme ça, il est toujours sous la menace, c'est un grand joueur qu'on a du mal à comprendre, lâchait le coach des Giallorossi en septembre dernier. Le Bayern Munich n’y est pas parvenu et le PSG non plus. » Lassé, José Mourinho ne cherche plus d’explication. Renato Sanches va donc redevenir le problème du Paris Saint-Germain. Mais peut-être pas pour très longtemps. En effet, le champion de France en titre n’a évidemment pas l’intention de réintégrer son flop dans l’effectif de Luis Enrique. Selon L’Equipe, le club francilien s’active pour lui trouver une nouvelle porte de sortie.

Renato Sanches a un touche en Turquie avec Besiktas. Le #PSG cherche une solution pour le milieu de terrain qui pourrait quitter Rome s'il trouve un nouveau point de chute en prêt #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 8, 2024

La destination recherchée pourrait bien se situer en Turquie, où le Besiktas aimerait accueillir l’international portugais. Le club turc, récemment annoncé parmi les courtisans de l’autre Parisien Cher Ndour, cherche un milieu de terrain pour compenser le départ en prêt de Jean Onana à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen rend donc indirectement service au rival. Il faudra tout de même attendre de voir si toutes les parties concernées parviennent à un accord dans des discussions qui pourraient à nouveau concerner un prêt.