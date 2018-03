Real : La BBC va faire très mal à Paris annonce Sergio Ramos

Dans : PSG, Liga, Ligue des Champions.

À deux jours du huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid, Sergio Ramos promet un enfer aux joueurs parisiens.

Le choc ne sera lancé que mardi soir à 20h45, mais entre le Paris Saint-Germain et le Real, la bataille du match retour a déjà commencé à distance. Respectivement vainqueurs de Troyes (2-0) et de Getafe (3-1) samedi en championnat, Paris et Madrid sont prêts à en découdre. Si le club de la capitale française compte sur le soutien du public du Parc des Princes pour renverser la tendance, le groupe de Zinédine Zidane sait ce qu'il lui reste à faire pour se qualifier en quart de finale après le 3-1 de l'aller : marquer à l'extérieur pour mettre Paris dos au mur. Une ambition confirmée par Sergio Ramos.

« La Ligue des champions veut dire beaucoup pour nous. Ce sera très compliqué, mais nous allons nous battre pour atteindre notre objectif. Nous savons que nous jouons notre saison. Nous avons besoin d'une concentration maximale et nous allons essayer de jouer avec le même sérieux que contre Getafe. Les Parisiens ont une grande puissance offensive, mais nous avons nos armes. Nous allons essayer de faire des dégâts à Paris », a lancé, au micro de Movistar Partidazo, le capitaine des Merengue. Ce dernier sait pertinemment que le Real de Zizou peut compter sur des armes offensives retrouvées, avec une BBC enfin au top de sa forme, vu que Cristiano Ronaldo et Bale ont marqué en Liga ce week-end alors que Benzema a délivré une passe décisive, pendant que la MCN du PSG était absente...