Rashford couvert d’or à United, le PSG hors course ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG fait partie des clubs très intéressés par Marcus Rashford, en fin de contrat avec Manchester United à la fin de la saison.

Depuis le Qatar où s’est déroulé la Coupe du monde 2022 cet hiver, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a publiquement reconnu l’intérêt du club parisien à l’égard de Marcus Rashford. « Chaque club aimerait avoir Rashford gratuitement. Nous n'allons pas parler avec lui maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Après, en janvier, j'espère que nous pourrons parler avec lui » a lancé Nasser Al-Khelaïfi, très intéressé par la perspective de recruter Marcus Rashford pour zéro euro à la fin de la saison. L’intérêt du PSG pour la star anglaise de Manchester United est désormais officiel. Mais les Red Devils n’ont pas l’intention de se laisser faire dans ce dossier et vont tenter le tout pour le tout afin de convaincre leur joyau de poursuivre l’aventure à Old Trafford.

Manchester United prêt à tous les sacrifices pour garder Rashford

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcus Rashford MBE (@marcusrashford)

A en croire les informations du Daily Star, Manchester United est prêt à engager des sommes colossales dans le but de convaincre Marcus Rashford de prolonger. Après le départ de Cristiano Ronaldo, lequel a résilié son contrat chez les Red Devils, le club britannique a diminué sa masse salariale. Une latitude financière qui peut permettre à Manchester United d’investir massivement sur Marcus Rashford en proposant à l’international anglais de faire de lui le plus gros salaire de l’effectif. Un bon moyen de convaincre l’attaquant des Three Lions de prolonger en faveur de Manchester United, malgré l’intérêt du PSG et de plusieurs autres cadors européens. Reste maintenant à voir si Paris, qui a visiblement un concurrent capable de s’aligner sur le salaire XXL qu’il allait proposer à Rashford, parviendra tout de même à rafler la mise. Quoi qu’il en soit, le buteur anglais de 25 ans sera l’un des joueurs les plus courtisés des mois à venir et il sera intéressant de voir si le PSG parviendra ou non à rafler la mise.