Rashford au PSG, la boulette d’Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Dans un entretien accordé à Sky Sports, Nasser Al-Khelaïfi s’est dit intéressé par Marcus Rashford. Le président du Paris Saint-Germain a annoncé sa volonté d’accueillir l’attaquant de Manchester United librement l’été prochain. Mais le dirigeant n’a pas pris connaissance d’une option dans le contrat du Mancunien.

Difficile de dire s’il s’agit d’un coup de bluff. En tout cas, Nasser Al-Khelaïfi a mis les choses au clair concernant le mercato hivernal. Le président du Paris Saint-Germain assure qu’il ne compte pas recruter en janvier. « On verra, mais je ne pense pas, répondait le dirigeant au journal L’Equipe la semaine dernière. Nous n'avons besoin de personne. On doit garder la même équipe. Je pense qu'on a trouvé un esprit collectif et qu'on est bien. » En revanche, la porte sera grande ouverte l’été prochain.

On ignore encore quelles décisions seront prises pour Lionel Messi et Kylian Mbappé. Mais Nasser Al-Khelaïfi se place déjà dans le dossier Marcus Rashford. Le patron du Paris Saint-Germain a en effet accordé un entretien à Sky Sports dans lequel il se dit ouvertement intéressé par l’attaquant de Manchester United. « C'est un autre joueur qui est vraiment incroyable, a lâché le Qatarien. Recruter Marcus Rashford libre, tous les clubs se jetteraient sur lui, c'est sûr. »

L'option dans le contrat de Rashford

« On ne le cache pas, on a parlé avec lui par le passé... Il y avait un intérêt, a révélé Nasser Al-Khelaïfi. Mais le moment n'était pas le bon pour les deux parties. Peut-être en été, pourquoi pas ? Aujourd'hui, s'il est libre, bien sûr que nous pourrons discuter avec lui directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Après en janvier, je l'espère, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons. » Le problème, c’est que le contrat du Mancunien contient une option pour une année supplémentaire, et pour laquelle MU n’a pas besoin de l’accord du joueur. Apparemment, le président parisien l’ignore.