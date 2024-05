Un mercato XXL pour le PSG, l'UEFA dit banco ‍!

Dans : PSG.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un point sur la situation du PSG vis à vis du fair-play financier. A court terme, le club parisien ne devrait pas être sanctionné par l’instance de contrôle de l’UEFA. Feu vert pour un gros mercato donc.

A l’été 2022, le Paris Saint-Germain a été épinglé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier avec une amende de 65 millions d’euros, dont l’immense majorité avec sursis. Le club de la capitale doit suivre un plan de redressement sous peine d’être « sévèrement » sanctionné. Le quotidien national rappelle que les sanctions possibles vont d’une diminution du nombre de joueurs sur la liste A pour disputer la Ligue des Champions à l’exclusion d’une compétition de l’UEFA pour laquelle le club se qualifierait. Autant dire que le PSG a tout intérêt à suivre les recommandations du fair-play financier pour éviter toute sanction et notamment une éventuelle exclusion de la Ligue des Champions.

Le journaliste Etienne Moatti apporte des éléments plutôt rassurants à cet égard. Selon lui, au vu des documents transmis par l’état-major du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, il ne devrait pas y avoir de sanctions ni de pénalités prises à l’encontre du champion de France en titre cet été. Et pour cause, le PSG suit scrupuleusement le plan de retour à l’équilibre qui lui a été assigné par l’UEFA, ce qui va lui permettre d’éviter de se faire taper sur les doigts par l’instance européenne. Au niveau national, Paris a pourtant affiché une perde de 110 millions d’euros au 30 juin 2023.

Le PSG va encaisser 116 ME grâce à CCV

Mais les perspectives sont en nette amélioration pour le PSG avec une campagne de Ligue des Champions très lucrative grâce à son joli parcours (demi-finale). De plus, le Qatar va encaisser dans les semaines à venir 116 millions d’euros grâce à l’accord passé entre le président de la LFP, Vincent Labrune, et le fonds d’investissements CVC. Les départs de Neymar et de Messi auxquels il va falloir ajouter en juillet celui de Mbappé viennent également soulager la masse salariale du club et participe au retour du PSG dans les clous imposés par le fair-play financier. Le mercato du club parisien ne sera donc pas impacté par d’éventuelles sanctions de l’instance européenne, une excellente nouvelle pour Luis Campos ainsi que pour l’état-major du club de la capitale. Le feu vert est donné à de très grosses offensives en vue de cet été, et ce ne sera pas l'UEFA qui se mettra en travers du club parisien pour construire une nouvelle équipe dans l'ère post-Mbappé.