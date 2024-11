Randal Kolo Muani refuse de partir du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur d'une première partie de saison compliquée avec le Paris Saint-Germain, où il est désormais remplaçant, Randal Kolo Muani n'a pas l'intention de partir lors du prochain mercato d'hiver.

Un an après avoir signé au PSG pour 90 millions d'euros, l'attaquant tricolore a perdu la confiance de Luis Enrique, mais pas de Didier Deschamps. Cependant, Randal Kolo Muani le sait, s'il veut s'installer durablement dans le onze de départ de l'équipe de France, il doit impérativement avoir du temps. Et cela tombe mal, depuis le début du championnat de Ligue 1 et en Ligue des champions, le buteur international n'est que peu utilisé.

Pour preuve, l'ancien Nantais n'a marqué que deux buts toutes compétitions confondues avec Paris, et il ne compte que 416 minutes de temps de jeu. Dorénavant installé sur le banc des champions de France, Randal Kolo Muani pourrait légitimement avoir le souhait de partir très vite afin de retrouver un club dans lequel on lui fait totalement confiance. Mais ce n'est pas le cas et l'attaquant de 25 ans a été très clair sur ce sujet.

"Non, moi je n’ai jamais pensé à un départ du PSG en janvier."



Randal Kolo Muani exclut la possibilité d’un départ lors du mercato hivernal et affirme vouloir continuer à montrer ses capacités et ne rien lâcher au micro de @YassinNfaoui et @BastienAL pic.twitter.com/hGb9bTzGgT — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 17, 2024

Répondant à Téléfoot, Randal Kolo Muani a fermement repoussé l'idée d'un transfert ou même d'un prêt lors du prochain marché hivernal des transferts. « Non, je n’ai jamais essayé de penser à ça (Ndlr : un départ). Il faut continuer à travailler, montrer ce que je sais faire et donner mon maximum. Il ne faut rien lâcher. Si tu lâches, c’est fini, tu coules. Il faut garder le mental, à moi de continuer à travailler pour que le coach me fasse confiance. Ça fait partie de mon histoire. J’ai toujours travaillé, je n’ai jamais eu les choses facilement. Je dois travailler plus, marquer les esprits quand l’entraîneur fait appel à moi. À moi de donner le maximum de moi-même pour qu’il me fasse confiance », a expliqué l'attaquant du Paris Saint-Germain, mettant ainsi un point final aux supputations sur son avenir immédiat au sein du club de la capitale. Lié jusqu'en juin 2028 avec le PSG, Randal Kolo Muani veut de donner du temps.