Ramos out, le PSG va surprendre au mercato

Par Mehdi Lunay

Vendredi soir, le PSG a connu un vrai coup dur au Havre en perdant Gonçalo Ramos sur blessure. L'attaquant portugais sera absent trois mois. De quoi obliger les Parisiens à recruter un nouveau buteur ? Ce n'est pourtant pas l'option privilégiée.

15 minutes de jeu ont suffi pour que le PSG connaisse sa première grosse tuile de la saison. En effet, Gonçalo Ramos s'est sérieusement blessé à la cheville face au Havre. Samedi, le verdict des médecins n'a pas été bon puisque le Portugais ratera les trois prochains mois de compétition. Le PSG perd ainsi le meilleur buteur à sa disposition pour succéder au prolifique Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. Il ne reste plus que Randal Kolo Muani comme pur avant-centre. Malgré son but marqué vendredi, l'ancien nantais n'a pas forcément rassuré les supporters parisiens. Alors qu'ils suivaient déjà Osimhen depuis le début de l'été, les dirigeants parisiens vont devoir sans doute acheter un nouveau joueur offensif.

Un faux 9 pour le PSG de Luis Enrique ?

C'est l'avis des principaux observateurs et suiveurs du club. Cependant, la pensée des décideurs parisiens n'est pas tout à fait la même. Selon les informations du quotidien Le Parisien, l'achat d'un attaquant par le PSG n'est pas en bonne voie. Luis Enrique et ses dirigeants estiment que le club parisien peut s'en sortir avec son équipe actuelle. Une analyse renforcée par la fin de match séduisante et spectaculaire du PSG au Havre. Pour compenser l'absence de Ramos, Luis Enrique pourrait faire comme en équipe d'Espagne et jouer avec un faux 9.

Mercato : après la blessure de Gonçalo Ramos, le PSG va-t-il accélérer son recrutement ?

➡️ https://t.co/YihEAYgaSR pic.twitter.com/HOCpHO738P — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) August 17, 2024

« Les décideurs du PSG ont observé que sans Gonçalo Ramos, le PSG a inscrit trois buts au stade Océane grâce à Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani sur pénalty. Ce dernier reste le seul spécialiste du poste dans la troupe de Luis Enrique. Mais l’entraîneur asturien a déjà opté la saison passée pour d’autres solutions dans le secteur offensif. Comme l’ancien sélectionneur espagnol le répète à l’envi, beaucoup d’éléments de son groupe peuvent évoluer en faux numéro 9 », écrit Le Parisien. Une solution sans doute suffisante pour la Ligue 1. C'est beaucoup moins sûr concernant la Ligue des champions et ses nombreuses affiches qui arriveront tôt pour les Parisiens.