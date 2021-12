Rafinha quitte le PSG, un détail crucial dévoilé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avant même l’ouverture officielle du mercato hivernal, Rafinha a quitté le PSG. Le milieu de terrain de 28 ans a été prêté à la Real Sociedad.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, Rafinha a été prêté sans option d’achat à la Real Sociedad jusqu’à la fin de la saison. De plus, le PSG continuera de payer la moitié du salaire du milieu de terrain brésilien. Sur le papier, difficile de percevoir que Paris y gagne quelque chose dans cette opération mais en réalité, Leonardo a vu plus loin que les six mois à venir en prêtant Rafinha à la Real Sociedad. Et pour cause, le président du club basque Jokin Aperribay a dévoilé que l’objectif de l’actuel sixième de la Liga espagnole à long terme était de trouver un accord pour que Rafinha signe définitivement à la Real Sociedad. Mais l’urgence a primé au mois de janvier avec un prêt sec sans option d’achat. Explications…

Dans le prêt de Rafinha à la Real Sociedad, le #PSG prendra en charge 50% du salaire du Brésilien #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) December 28, 2021

La Real Sociedad veut recruter définitivement Rafinha

« Notre objectif était que Rafinha vienne le plus tôt possible. Un mois très exigeant nous attend et nous voulions l'avoir ici pour nous aider dès le début. C'était notre rêve et nous l'avons réalisé. Commencer à parler avec le PSG de l'avenir au-delà de juin aurait retardé l'opération. Maintenant, nous avons six mois pour discuter. Je répète que c'est une question de volontés. Je suis sûr que, lorsque Rafinha aura connu le Real en interne, nous pourrons parler avec plus de sérénité » a lancé le président de la Real Sociedad lors de la présentation à la presse de Rafinha. De son côté, le frère de Thiago Alcantara a fait part de sa satisfaction, lui qui ne bénéficiait plus du tout de temps de jeu au PSG. « Je suis très heureux d’arriver dans un grand club comme celui-ci. J’ai hâte de débuter avec mes nouveaux coéquipiers. Il y a quelques mois, mon agent m’a parlé de la Real Sociedad. J’ai tout de suite été attiré par cette opportunité car c’est un club qui réalise de belles choses, qui a cette ambition de bien jouer et de gagne » a lancé Rafinha. Le milieu offensif prêté par le PSG n’a plus qu’à jouer et à briller pour que la Real Sociedad ait envie de le conserver à la fin de la saison. Ce qui ferait les affaires du Paris Saint-Germain, même si les deux clubs devront se mettre d’accord sur une indemnité de transfert.