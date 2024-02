Rafael Leao au PSG cet été, Milan a déjà dit oui

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été prochain, le PSG devra frapper un grand coup sur le marché des transferts avec un attaquant de classe internationale afin de compenser un potentiel départ de Kylian Mbappé, plus proche que jamais du Real Madrid.

Depuis le début de la semaine, trois noms reviennent en boucle dans l’actualité du Paris Saint-Germain, ceux de Marcus Rashford, de Victor Osimhen et de Rafael Leao. Les trois attaquants ont des profils différents mais ont tous un point commun, il s’agit d’attaquants dans la force de l’âge et qui ont tous des qualités hors du commun. Par conséquent, ils sont logiquement dans le viseur du PSG afin de compenser un potentiel départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. A ce jour, il est difficile de savoir quelle est la piste privilégiée par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, qui avancent leurs pions sur ces trois joueurs afin de voir pour qui il y a une ouverture… ou pas.

Dans le dossier Rafael Leao, il ne semble pas y avoir beaucoup de freins car l’international portugais, qui s’estime en « fin de cycle » avec l’AC Milan, souhaite quitter la Lombardie. Estimé à plus de 150 millions d’euros par son club, le joueur ne sera pas retenu par les dirigeants milanais en cas de belle offre. Un cadeau, certes pas donné, mais dont le PSG pourrait profiter. Preuve qu’un départ de Rafael Leao est sérieusement envisagé, le journaliste Massimo Caputi nous informe que le club lombard a déjà prévu la succession de l’international portugais. L’idée pour compenser un départ de Rafael Leao est de recruter un voire deux joueurs dans le secteur offensif.

L'AC Milan surveille Zirkzee et David

La priorité de l’AC Milan se nomme Joshua Zirkzee, auteur de 9 buts et de 6 passes décisives depuis le début de la saison à Bologne sous les ordres de Thiago Motta. Un autre joueur est surveillé par l’AC Milan et pour le coup, il s’agit d’un joueur très bien connu en Ligue 1 puisque c’est Jonathan David qui plait aux dirigeants milanais, mais davantage pour préparer la succession d’Olivier Giroud que celle de Rafael Leao. Quoi qu’il en soit, l’AC Milan a bien conscience qu’un départ de Rafael Leao cet été est fort probable et pour le club lombard, pas question de se retrouver pris au dépourvu l’été prochain. Raison pour laquelle les grandes manœuvres ont déjà démarré…