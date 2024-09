Rabiot écoeuré, il voulait revenir au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Adrien Rabiot a officiellement trouvé un accord avec l’OM, où il va signer pour deux ans. Mais avant de donner son feu vert pour rejoindre le club marseillais, l’international français a sondé… le PSG.

Sans club depuis la fin de son contrat avec la Juventus Turin fin juin, Adrien Rabiot a surpris tout le monde. Contre toute attente, le milieu de terrain de l’Equipe de France va s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille, où il est attendu ce lundi soir pour passer sa visite médicale et signer un contrat jusqu’en juin 2026. Cette signature peut surprendre dans la mesure où Adrien Rabiot était annoncé dans les plus grands clubs européens, après sa belle saison à la Juventus Turin, où il était un titulaire indiscutable de Massimiliano Allegri.

Adrien Rabiot, le plus grand traitre de l’histoire du PSG ? https://t.co/wFcDzV7tgn — Foot01.com (@Foot01_com) September 16, 2024

De manière assez incompréhensible, le joueur était toujours libre alors que tous les championnats ont repris depuis un mois et c’est donc l’OM va qui va rafler la mise. Cependant, le compte PSG Inside Actu nous apprend que le clan du joueur a proposé les services d’Adrien Rabiot à son club formateur. Mais le Paris Saint-Germain n’a pas voulu entendre parler d’un potentiel retour du gaucher de 26 ans. « Sur le cas Rabiot, j'ai appris ce matin, après de longues discussions, que le joueur ou plutôt la mère voulait s'entretenir avec le Paris Saint-Germain fin août et que le PSG n'a jamais répondu à sa demande... Le joueur avait plusieurs propositions, mais ses prétentions salariales étaient beaucoup trop élevés » nous apprend le compte insider.

Adrien Rabiot a tenté de revenir au PSG

Il est également précisé que les options Manchester United, Milan AC, Galatasaray ou encore Arabie Saoudite se sont offerts à Adrien Rabiot tout au long de l’été… sans qu’aucun accord ne soit finalement trouvé avec les clubs cités. Liverpool a également sondé le joueur et son entourage, sans que cela aboutisse à un accord pour le plus grand plaisir de Mehdi Benatia, qui a tenté le coup sans trop y croire il y a quelques jours, avant de voir que la porte était ouverte. Le coup de bluff de l’Olympique de Marseille a fonctionné et le club phocéen va s’offrir, après le mercato, une recrue quasiment inespérée avec un cadre de Didier Deschamps en Equipe de France. Un coup d’autant plus fou que Rabiot a accepté de baisser ses prétentions salariales pour s’engager à Marseille jusqu’en 2026.